Os pilotos têm razão no conflito que os opõe à TAP?

SIM É desejável que em todas as empresas, mas especialmente naquelas em que os trabalhadores lidem com situações nas quais a sua estabilidade emocional seja determinante para o correto desempenho das suas funções, no que diz respeito à manutenção da segurança de pessoas e bens, exista um excelente ambiente de trabalho. Poucas profissões existirão onde a manutenção de um clima de disputa e contestação entre trabalhadores e empresa tenha um potencial mais nefasto do que o caso dos pilotos de aviação comercial. São, infelizmente, demasiado frequentes os casos de acidentes ou incidentes (e até suicídios), nos quais as causas primárias foram atribuídas a essa estabilidade emocional estar profundamente afetada.

Atualmente, os pilotos da TAP sentem-se vítimas de uma enorme injustiça. Isto porque enquanto todos os outros trabalhadores sofreram um corte de 25% nos seus salários, os pilotos sofreram um corte de 50%, para se evitar o despedimento de 500 pilotos, que alegadamente estariam a mais. Ora, tendo saído apenas cerca de 100 pilotos, os que ficaram já andam a ser pressionados para abdicarem de folgas e férias por existirem voos cancelados sem tripulação. Daí que essa redução adicional já deveria há muito ter sido reposta, a bem desse bom ambiente de trabalho mas acima de tudo, da segurança de voo.