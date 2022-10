O que não cabe na linguagem inclusiva

No “Público”, Pacheco Pereira reagiu às réplicas e tréplicas a um texto seu sobre a política identitária com outro sobre a linguagem inclusiva. No essencial, critica o uso “censório e intimidatório” das palavras para “dominar” e “hierarquizar” o mundo, e não apenas para o “classificar”. Não me parece que ache que as palavras lhe chegaram virgens e naturais, depois de séculos em que, como sempre acontece, cumpriram a função censória e intimidatória de hierarquizar e dominar o mundo. Mas, lendo o que escreveu há 10 anos sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, percebe-se que tudo se resume à dificuldade em aceitar estes novos atores políticos, com uma agenda que julga “folclórica” e “ultraminoritária”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler