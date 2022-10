O país que não aprendeu nada

Desde o início do século, o clã Rajapaksa foi o mais poderoso no Sri Lanka. Há 10 anos, o seu principal objetivo era competir com Singapura, centro comercial e financeiro mundial. Na semana passada, o Presidente, Gotabaya Rajapaksa, fugiu do país e apresentou a demissão do cargo depois de chegar à ambicionada Singapura. A sua fuga deve-se ao caos que se instalou no país desde o mês de abril. O que o explica?

