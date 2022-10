Menina das tranças de preta

Para celebrar o fim da última telenovela em que participou, a atriz Rita Pereira apresentou-se no Instagram com uma selva de tranças étnicas até à cintura. Aproveitou para rebolar ao som de ‘Filha da Tuga’, onde Irma Ribeiro canta a mistura das suas origens angolanas com a sua realidade portuguesa, declarando-se “branca para os pretos”, enquanto “para os brancos” é “preta”. Sacudiu o corpo e o cabelo com tanta energia que conseguiu desencadear um vendaval. Não demorou muito e estava a ser acusada de “apropriação cultural” por usar um penteado que é propriedade exclusiva e marca registada da comunidade negra.

