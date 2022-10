Inaceitável para mim

Os problemas da liberdade de expressão enfrentam-se com mais liberdade de expressão. Se temos sentido nos últimos tempos essa liberdade de novo ameaçada, é também porque instituições fundadas na liberdade, como a universidade, não a defendem. Uma universidade que não seja um lugar onde podemos debater todas as ideias é uma universidade que não serve para nada. E todas significa todas, incluindo as incomodativas, antiquadas, minoritárias, duvidosas. Todas as que não estejam interditas pela lei, porque essas não são apenas ideias, são actos, como a difamação ou o incitamento à violência.

