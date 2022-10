Eu juro que vou pagar

À hora que este texto lhe chegar às mãos, já será conhecida a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre as taxas de juro. Seja um agravamento de 0,25 ou de 0,5 pontos percentuais, será sempre uma mudança de fundo na política monetária da zona euro depois de uma política de juros ‘zero’ que durou quase uma década. A última subida, só para se ter ideia da antiguidade, foi em julho de 2011. Ainda era presidente Jean-Claude Trichet. Mario Draghi, agora no olho do furacão com a crise política em Itália e a pressão sobre as taxas da dívida italiana, passou oito anos no BCE só com descidas e medidas de estímulo à economia.

