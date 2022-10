De olho na Efacec

As autoridades europeias estão “de olho” no negócio de venda da Efacec à empresa DST. Os portugueses também deviam estar. De olhos bem abertos. Desde logo, porque entre a decisão de venda da Efacec à DST, decidida a 24 de fevereiro deste ano, o Governo atribuiu €649 milhões de apoios do PRR à Efacec e mais €81 milhões à própria DST. Depois, porque o Estado se prepara para meter mais €160 milhões no capital de uma empresa que foi apresentada como estratégica para a economia nacional. O Governo vai ter de explicar muito bem o que anda a fazer na Efacec. A não ser que andemos todos de olhos fechados.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler