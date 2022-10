Contribuições para um breve tratado sobre a importância da imprevisibilidade do futuro

Sendo uma pequena criança, Doris Day perguntou à mãe o que iria ser na vida. Seria bonita? Seria rica? A mãe, senhora dotada de muito bom senso, respondeu-lhe: “O que será... será”, e depois, para a rapariga perceber, disse o mesmo em inglês: “Whatever will be, will be.” E ainda acrescentou: o futuro não é nosso para o vermos, por isso, “o que será... será”! Mais tarde, a grande Doris Day, quando já namorava, perguntou ao seu amado o que viria aí: “Teremos arco-íris a cada dia que passa?”; o namorado, moço sensato, respondeu-lhe: “O que será... será” (repetiu também em inglês: “Whatever will be, will be”), sublinhando, tal como fizera a mãe de Doris, que o futuro não é nosso e não podemos ver o que aí vem. Mas Doris estudara o livro “Conceitos Elementares do Materialismo Histórico”, de Marta Harnecker, uma vulgata marxista e comunista que previa que o mundo caminhava inexoravelmente para a felicidade, tal como um paraíso na Terra, só que, em vez de o leão se dar com o cordeiro, eram os pobres e famélicos que se davam lindamente com os ricos, até porque estes não existiriam; Doris Day, carregada com estas leituras, nunca deixou de se interrogar acerca do futuro. Porém, quando teve filhos, eram eles que perguntavam o que aí vinha. Seriam interessantes? Teriam dinheiro? E Doris deu com ela a responder-lhes de forma terna: “O que será... será”, etc., com a parte em inglês e tudo. Quem duvidar desta história, procure-a no Google e ele responde. (Também pode perguntar à Siri.)

