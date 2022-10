Até agora, quando a Direção-Geral do Orçamento, sob a tutela do senhor ministro das Finanças, publicava os mapas da execução orçamental tinha o cuidado de divulgar os valores da execução orçamental acumulados desde janeiro e os correspondentes do ano anterior. Mas incluía também o valor total orçamentado para o ano em causa. Assim, era possível comparar o que se está a passar com o que se passou, mas também com o que era previsto estar a passar-se e aprovado pelo Parlamento. Notei agora que os mapas atuais deixaram de incluir a coluna dos valores orçamentados. Este pequeno detalhe tem duas consequências: diminui a facilidade de quem quer fazer análises independentes e aumenta a assimetria de informação entre o Governo e os cidadãos. Claro que os partidos têm estruturas e acesso à informação necessária para fazerem algum escrutínio. Porém, estes têm um racional de conquista e exercício de poder que a socie­dade civil e independente não tem. Por isso, quando se dificulta este acesso está, simplesmente, a prejudicar-se a democracia. Em tempos de maioria absoluta isso talvez não seja relevante, mas por enquanto... Neste caso a avaliação dá mais trabalho, mas consegue-se.

