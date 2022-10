Ainda é possível sair da toca do coelho da Alice?

Em 1735, Sir Robert Walpole, conde de Oxford, mudou-se para o número 10 da Downing Street. Ostentando então a função de Lorde do Tesouro, é considerado o primeiro primeiro-ministro efetivo do Reino Unido e é assim que está registada a sua escolha da morada oficial em Londres. Walpole foi um negociante bem-sucedido: foi um dos grandes investidores na Companhia dos Mares do Sul, o empreen­dimento fantasioso que prometia fortunas com a exploração do tráfico negreiro e outras minas de ouro ao sul do Equador, o que fez disparar os preços das suas ações. O futuro Lorde do Tesouro comprou barato e vendeu caro e a tempo, o que não sucedeu a tantos contemporâneos, como Isaac Newton, que, perdendo o que hoje seriam 20 milhões de euros, ao que consta, terá concluído que é mais fácil descobrir os segredos das estrelas do que compreender a loucura dos seres humanos. Pelo contrário, Walpole enriqueceu com a fraude.

