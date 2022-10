A proposta de redução do consumo de gás é um stress test à coesão europeia

Continuo a achar que a sorte da invasão da Ucrânia não vai decidir-se no campo de batalha. Para além da tragédia humana que se desenrola no terreno, as potências continuam a jogar no tabuleiro de xadrez da diplomacia internacional. Esta semana, Joe Biden deu-se ao incómodo de visitar o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman. Quando, há quase um ano, as tropas americanas retiraram do Afeganistão, Biden estaria longe de sonhar que voltaria ao médio oriente, ainda para mais para representar um papel confrangedor. Para a fotografia, voltou a acusar o seu anfitrião de ser o autor moral do assassinato de Jamal Khashoggi e, já de consciência pretensamente limpa, implorou-lhe que aumentasse a produção de petróleo. Pois é... o puritanismo estrutural americano não resiste ao moralismo pragmático, em si um contrassenso, e a economia pouco se compadece com a defesa dos direitos humanos.

