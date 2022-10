A praia, essa falsa democracia

Quem faz melhor praia? Que muda de ano para ano em termos comportamentais naquele falso espaço liberdade em que todos — aparentemente — se apresentam simbolicamente despidos do mundo exterior? O Zeitgeist, o ar do tempo, as modas, as transfigurações do corpo, a pele enquanto tela, os medos, a economia, a doença, as alterações de etiqueta de praia — música alta, falar alto, fumar —, há variações intergeracionais e intraclassistas de verão para verão. Todos os anos faço esta pergunta. E fico sempre mal visto.

