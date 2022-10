O Presidente “pica-balões”

Em entrevista ao podcast “Deixar o Mundo Melhor”, o Presidente da República (PR) revelou que as suas principais decisões políticas são tomadas por providencialismo, que vai a Fátima a cada quinze dias e que a sua dimensão mais progressista lhe vem da condição de católico.

O providencialismo, que invoca, é a crença filosófica segundo a qual tudo é devido à providência divina, a Deus. Ele é o protagonista e o sujeito da história, pelo que nós, os indivíduos, somos meros instrumentos para realização dos Seus desígnios. Esta crença filosófica serve, pois, para justificar tudo. Assim sendo, Camões terá sido designado por Deus para escrever os Lusíadas. Marcelo Rebelo de Sousa para ser PR de Portugal e agir como “pica-balões” (sic).

No referido podcast, ao longo de mais de uma hora e meia, procurei saber que desígnios tem o nosso PR para o futuro do País, que medidas vão ser adotadas para ultrapassarmos os grandes problemas que enfrentamos. O que ouvimos de relevante? Nada.

Fala do passado, mas não de ideias, fala de pessoas e acontecimentos, e fala de pequenas estórias que povoam o seu percurso. Como muita gente o trata como se fosse o mais inteligente, também assim se parece assumir.

Sobre o presente, enquanto PR, entende-se um “pica-balões”, um confortador, uma espécie de psicólogo da nação. Sempre que aparece um problema, que designa de balão, lá vai e “pica” – ou seja, esvazia – o problema. Perdão, o “balão”! É essa a missão providencial que lhe terá sido confiada: ser “pica-balões”.

Pensava eu que uma das seminais funções presidenciais seria exortar o País a discutir os problemas, promover o debate sobre as suas causas, as soluções e a sua implementação, juntar, para isso, o conhecimento da sociedade civil, da universidade, das empresas e da administração pública. Mas devo estar enganado e o PR, que nos é todos os dias apresentado como o mais inteligente pela comunicação social, em alguns casos mesmo genial, estará seguramente certo, eu é que não consigo participar da transcendência do seu conhecimento.

Segundo o ponto de vista providencial, a produtividade é relativamente baixa em Portugal porque é. Nada a fazer, contra esta infeliz fatalidade. Consequentemente, os portugueses têm de conformar-se com um salário médio mensal que é inferior a 30% do observado em muitos países europeus e muitos têm de sobreviver com o salário mínimo mensal de menos de metade do registado nesses países.

Apesar disso, por azar providencial, um trabalhador português paga mais IRS que a média dos europeus, e os impostos subsequentes – IVA, IMI, impostos sobre os combustíveis, e toda a série de taxas e impostos indiretos, nacionais e municipais –, fazem com que o Estado se aproprie da maior fatia dos rendimentos de trabalho.

O azar é tanto que, face à carga fiscal, quando devíamos ter uma democracia funcional, o melhor e mais eficiente Estado, os mais alargados e melhores serviços públicos do mundo, pensões mínimas decentes, custos aceitáveis da habitação, da energia, da alimentação e de muitos outros bens eletrónicos, temos precisamente o oposto.

Para além desses bloqueios, o elevado peso da dívida pesa fortemente nas finanças públicas, limita a capacidade de investimento, e é mais uma amarra providencial, assim como a ineficácia da justiça, o nepotismo, o clientelismo, a burocracia, a corrupção, as práticas de má gestão, e a obscuridade que impedem o fornecimento de bens públicos de qualidade recomendável.

Infelizmente, Portugal parece ter sido “brindado” ainda com mais fatalidades providenciais.

Em 2017 surgiu o problema trágico dos incêndios de Pedrogão. Cinco anos depois Portugal continua a arder, a ser o único país da União Europeia sem um único avião anfíbio Canadair, e o Estado a não cumprir o dever de proteção dos bens públicos, das populações, dos cidadãos e dos seus bens.

Estendendo o ponto de vista à crise no Serviço Nacional de Saúde não há também nada a fazer face ao desígnio providencial que instrumentaliza os portugueses a serem teimosos. Teimam em ter filhos, em comer bacalhau à Brás, em adoecer e até insistem em envelhecer.

De igual modo, não havia nada a fazer no chocante caso recente da menina Jéssica porque a providência terá instrumentalizado colaboradores do Estado para serem passivos, ilibando-se assim a responsabilidade do Estado no seu dever de proteção.

Numa versão alargada do ponto de vista providencial do PR não há nada a fazer sobre cada um dos problemas – perdão, “balões”! Resta-lhe, portanto, ser “pica-balões”.

Sobre a causa dos problemas nada se lhe ouviu no podcast, porque, agora se entende, são devidos à providência. Podia restar o governo e a ação do Primeiro-Ministro (PM). Infelizmente, para este, os problemas, outrora devidos a um governo específico, são agora estruturais e, não sendo um reformador, mas um assistencialista, não há também nada a fazer – quando muito, para cada problema, cria-se uma comissão! Sendo governante há 20 anos, sete dos quais como PM, é caso para dizer: o nosso PM tem uma lata que é estrutural.

Temos, pois, o regresso do Portugal resignado e fatalista no seu esplendor e estendido aos mais altos cargos da representação política.

Quando o País precisava de resolver as causas dos problemas elencados a que se somam outros – a inflação, a quebra na competitividade, o disfuncionamento de setores inteiros do Estado – continua sem rumo.

Todos esses problemas e outros, vão produzir graves consequências a curto prazo. Na verdade, já estão a produzi-las, mas na fuga à responsabilidade, a função providencial do PR é mesmo ser “pica-balões” e a do PM é a cada problema propagandear sobre mais uma promessa improvável.

Os dados mais recentes, sem considerar os efeitos da inflação e as consequências da guerra, já revelaram que Portugal se tornou um país eminentemente assistencialista com cerca de dois milhões de portugueses em risco de pobreza e exclusão social, quase 20% da população com rendimentos abaixo do nível de pobreza, e cerca de 10% da população empregada com rendimentos abaixo do nível de pobreza.

O Portugal resignado e fatalista decorrente do providencialismo que orienta ação de altos cargos da representação política, infelizmente, perpassou há muito para a sociedade. Por exemplo, em vez da expectável indignação por haver tanta família vulnerável – cerca de um milhão – a necessitar de apoio extraordinário, há uma espécie de apoteose pela capacidade do Estado lhes atribuir uns míseros 60 euros.

Sem ambição política e determinação, seguindo a lei do menos esforço, sabemos que o PR se dedica a ser “pica-balões” e que o PM, há 20 anos no poder, se limita a classificar os problemas de estruturais.

O que impressiona na entrevista do PR e na ação do Governo é a falta de conhecimento, a incapacidade de diagnosticar os problemas, a falta de domínio das soluções possíveis e a falta de ambição para os enfrentar e os resolver. Esta constatação é dolorosa, mas resulta abundantemente da entrevista do PR e da ação do Governo. Mais sombria, porém, é a perspetiva de tudo isto se arrastar por mais quatro anos.

Temos pela frente anos muito difíceis!