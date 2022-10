A brigada de costumes (e do costume)

Eu sei que não devia ser branco, nem cis, nem hétero, nem normativo. Mas nasci assim e agora há pouco a fazer. Posso tentar algumas alternativas, mas não creio que me apeteça. Os textos em causa (nos dois últimos sábados, no ´Público’, no caso de JPP) e no último Expresso, no caso de RAP, são oásis num deserto em que todos ou quase nos dividimos, entre defender aquela linguagem, conceitos e atitudes do LGBTQIA+ (não tenho a certeza que seja assim), e os que se calam, porque já sabem que vão ser acusados de tudo e mais alguma coisa.

