As Causas. Problemas e reformas estruturais

O Governo com maioria absoluta e o Presidente da República com apoio quase universal deviam aproveitar os próximos 4 anos para enfrentar os chamados problemas estruturais com reformas estruturais.

Sugiro que se comece pelo tema dos incêndios. Para além de atirar água e dinheiro sobre tudo o que arde e fazer conversa sobre as mãos humanas, devem atacar as verdadeiras causas deste endémico e crescente problema.

A não ser que queiram esperar pelo Presidente Gouveia e Melo…

CONTRA A PRESSÃO DO IMEDIATISMO

O tema dos incêndios, ocupou todo o espaço televisivo na última semana, como em semanas ou meses anteriores sucedeu com outros temas.

Esta realidade – em parte desejada pelos telespetadores, em parte incentivada pelos media – tem desde logo como resultado o empobrecimento do debate público, o que evidentemente afeta o sistema democrático.

Os governos percebem que é assim e adaptam-se estrategicamente. Eles sabem que a opinião pública é ou deseja ser manipulada, pelo que sempre que surge um novo tema (Covid, Ucrânia, inflação, custos da energia, urgências obstétricas, aeroporto de Lisboa, incêndios, para falar apenas dos últimos meses) a solução é enfrentar verbalmente o tema, prometer resolvê-lo, esperar que passe e depois não pensar mais nisso.

Esta estratégia não é nova, como se pode ver pela declaração do ministro da Agricultura em agosto de 2017, que vos surge nos ecrãs:

Esta declaração serviu na altura para mostrar que o Governo respondia à tragédia de Pedrogão, mas passado uns dias a opinião pública já estava a pensar noutra coisa e por isso deixou de cobrar as promessas não concretizadas.

Mas há outro efeito nefasto desta concentração temática absoluta. É ele a pressão para que nos espaços de comentário o tema que esteja a dominar seja analisado, a quente e sem informação suficiente, como é apanágio das redes sociais.

Quem não se lembra do Presidente da República a dizer em Pedrogão, com as chamas à vista, que tinha sido feito tudo o que era preciso, para logo a seguir ser desmentido pela realidade?

Do meu lado, tento resistir e por isso, na passada semana, limitei-me quanto aos incêndios a aludir a dois factos evidentes e decorrentes da evolução climática, para memória futura, prometendo voltar ao tema quando tivesse informação e a pudesse analisar.

É o que farei agora.

AS VERDADEIRAS CAUSAS DOS INCÊNDIOS

Os factos que referi como muito relevantes são:

(i) o povoamento disperso localizado na orla dos bosques, que herdámos de séculos de agricultura de subsistência, e

(ii) as árvores que sobretudo no século XIX e XX se plantaram no dominante minifúndio como forma de assegurar algum rendimento a proprietários que se deslocavam para meios urbanos e já não conseguiam ou queriam fazer agricultura ou pastorícia.

O que se passou nos últimos dias e vai continuar a passar-se, nada tem praticamente a ver com Pedrogão 2017 e tem tudo a ver com o que acabei de referir.

Hoje é-me possível afirmar que o sistema de proteção civil contra os incêndios funcionou e que os meios de ataque rápido a focos de incêndio resultaram.

Mas a (politicamente difícil) reforma da floresta praticamente não avançou em 5 anos.

Apesar disso, e por isso, foi o que foi. E assim continuará a ser. A tendência da evolução climática é clara: faça-se o que se fizer, sem corajosas reformas, o País vai continuar a arder com brutalidade e intensidade, todos os anos e cada vez mais.

Temos, como sempre, opções. Só que nem todas são admissíveis. Realmente,

(i) Ou o problema da floresta é enfrentado e a lei imporá manter ou plantar árvores apenas quando possam ser protegidas, como fazem os grandes produtores, acabando com o minifúndio florestal anárquico, e proibindo habitações no ambiente florestal, ou

(ii) resignamo-nos a que ciclicamente tudo arda, colocando milhões de litros de água e de euros recorrentemente no combate aos incêndios e na reconstrução das habitações para que alguns anos depois tudo volte a arder.

Na primeira hipótese será possível ter floresta protegida e com isso contribuir para a transição ecológica e para criar riqueza.

Na segunda hipótese temos de assumir a libertação brutal de dióxido de carbono e a redução anual da capacidade de absorção e armazenamento de CO2 além da destruição de riqueza acumulada.

O eucalipto e o pinheiro-bravo, se não arderem, absorvem muitas toneladas de carbono por ano e quanto mais velhas forem as árvores, mais absorvem. Se arderem deixam de captar e pelo contrário libertam muitas toneladas de gases com efeito estufa para a atmosfera.

É perante problemas deste tipo que se espera que o Poder Político revele coragem e sentido estratégico.

Numa visão a curto prazo a solução correta tem preços e custos sociais e políticos que são evidentes. Mas numa visão a médio e longo prazo não o fazer tem preços e custos gravíssimos que são muito piores.

E o consenso técnico é evidente. Por exemplo leiam a entrevista que o presidente do IPMA, Miguel Miranda, deu ao “Observador” na passada 5ª feira, onde levou a sua coragem e provocação saudável a dizer:

a) “Vamos ter um país mais quente, mais seco e mais ventoso e vamos ter de nos habituar a isso”;

b) “Num país que não fosse democrático nós tínhamos a capacidade de tomar uma decisão administrativa [proibindo casas na floresta] e era tudo resolvido amanhã”;

c) “ou nós conseguimos fazer uma espécie de reconcentração urbana, …, ou vamos ter sempre esta situação de termos que pagar a fatura da desordenação anterior”;

d) “as parcelas são muito pequenas e as pequenas comunidades não têm capacidade financeira para fazer grandes investimentos, e ficamos numa situação em que isto … continuará a arder”;

e) “Na melhor das situações é como estamos a fazer agora, salvaguardamos as pessoas, reduzimos ao máximo os riscos sobre o património e quando acaba a crise voltamos à mesma vida”;

f) “Numa situação normal isto [acabar com habitação na floresta] fazia-se em quatro ou cinco gerações. Mas nós estamos numa situação em que não temos tempo”.

Se algo tem de ser feito não é admissível pensar que só em ditadura se consegue. O sistema democrático é melhor também para fazer reformas se o Poder político tiver coragem.

E se isso não for feito em democracia, com um governo de maioria absoluta e com um Presidente com apoio muito maioritário, quando será? Ou querem esperar pelo Presidente Gouveia e Melo?

SONDAGENS DE FIM DO ANO POLÍTICO

No final do ano político foram publicadas várias sondagens, com resultados razoavelmente semelhantes, pelo que pode arriscar-se referir que há uma linha de tendência:

a) O PS está em perda relativa e fora de qualquer hipótese de maioria absoluta;

b) O PSD recuperou ligeiramente, mas continua pelo menos a 5 pontos percentuais do PS;

c) O Chega continua a crescer e não parece perder para o novo PSD;

d) O IL estagna ou perde um pouco, provavelmente para o novo PSD;

e) Sem o IL – e se calhar sem o Chega – o PSD não ultrapassa o PS e sem ambos não consegue ganhar;

f) O BE e o PCP estão estagnados atrás do Chega e IL, com os comunistas a perder talvez para o BE

Tudo normal e, realmente, tudo irrelevante a dois anos das próximas eleições europeias. Mas era bom para Portugal que o PS não entre em pânico e não desista de arriscar capital a fazer reformas.

Mas vamos ver o que 5ª feira revela o debate sobre o Estado da Nação.

A UCRÂNIA E A OPINIÃO PÚBLICA EUROPEIA

A Ucrânia está a entrar num período crucial. Nas próximas semanas, a contraofensiva vai começar, como se previa.

O objetivo é convencer a Rússia que não tem outra alternativa que não seja consolidar a aceitação da anexação da Crimeia e do território que vem ocupando no Donbass – mais coisa menos coisa – desde 2014, e largar tudo o resto.

Se os invadidos não conseguirem dar a volta nos próximos meses, a guerra vai acentuar-se com mais destruição e continuará até à rendição total, que sempre foi o objetivo de Putin.

Para Zelensky poder nivelar a situação e assim conseguir um acordo, a batalha da opinião pública europeia é essencial, e a ameaça de cortar totalmente o fornecimento de gás nos próximos tempos é uma espécie de arma nuclear russa.

Infelizmente, temo que a estratégia de Putin possa resultar. Uma sondagem recente, que surge nos vossos ecrãs, revela que nos cinco mais poderosos países europeus a subida dos preços é a preocupação dominante e a guerra na Ucrânia perde relevância.

O ELOGIO

É para o Tribunal Constitucional (TC) por ter defendido os direitos, liberdades e garantias constitucionais violados, ao menos com dolo eventual, pelo Governo nos últimos anos com a estratégia de confinamento.

O TC considerou material, orgânica e formalmente inconstitucionais medidas administrativas de privação de liberdade decretadas no combate à COVID no âmbito do “Estado de Emergência” e do “Estado de Calamidade”.

Houve quem na sociedade civil alertasse, como foi o caso do Bastonário da Ordem dos Advogados, mas o Governo e o Presidente da República não ligaram nada, e com honrosas exceções (lembro a IL, PCP e Chega) os partidos foram cobardes.

O mal está feito, hoje percebe-se que essas medidas foram pouco relevantes para a luta contra a pandemia, abriram o caminho para abusos e sobretudo para a desvalorização futura da Liberdade nos processos de decisão política.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Acaba de ser publicada pela editora “Ideias de Ler” a edição portuguesa do livro do professor de Harvard, Sehri Plokhy, “A Porta da Europa – Uma História da Ucrânia”.

Esta obra é internacionalmente considerada a melhor porta de entrada para se perceber a Ucrânia e o projeto nacional pelo qual luta.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Muitos telespectadores me têm contactado com exemplos (incluindo fotografias e pequenos filmes) de zonas que são propriedade do Estado e que ilegalmente não são anualmente limpas, como se exige aos cidadãos e empresas, neste caso com pesadas multas e ameaças de responsabilidade se houver um incêndio.

A pergunta é para o Ministro da Administração Interna que já mostrou não ser “um Cabrita”: será possível informar o que foi feito nos últimos anos em relação a estes os incumprimentos do Estado e entidades públicas?

A Cidadania e a justiça relativa agradecem.

A LOUCURA MANSA

Os guardas florestais decidiram fazer uma greve na sexta-feira passada, no auge da vaga de incêndios. É um exemplo evidente de loucura.

Amílcar Correia, no editorial que no dia seguinte assinou no Público, teve a coragem de os censurar, dizendo que “o direito à greve exige decência”.

Mas o que se passou é mais grave do que isso: o direito de greve foi exercido de modo abusivo e – como qualquer direito mesmo de âmbito constitucional – o abuso de um Direito torna-o ilegal. A greve foi ilegal e há que ter coragem de punir por isso os responsáveis.

Apelar para a decência é louvável, mas seria como apelar para a decência de quem por estes dias usa máquinas na floresta ou nela faz churrascos. Não chega.