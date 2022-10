Uma grande convergência popular, democrática e reformista: a lição dos Conservadores britânicos

Imagine o estimado leitor um grande partido: abrangente, nacional, popular, inter-classista, reformista, inclusivo, não ideológico, e com forte vocação de poder. Imagine um partido que comporte movimentos autónomos, tão diferentes entre si, como os centrados na justiça social e os centrados nas relações empresariais; na preservação do mundo rural e no desenvolvimento das cidades; com preocupações ambientais e promotores do desenvolvimento industrial; com clubes elitistas e grupos de operários; com empresários e sindicalistas; com tendências cristãs, muçulmanas e humanistas; tradicionalistas e defensores dos direitos LGBTQIA+; amigos da América e amigos da China; amigos da Rússia e defensores da Ucrânia; ambientalistas e neo-liberais; defensores do bem-estar animal e defensores da caça à raposa.

De que é que eu estou a falar? De um albergue espanhol, uma espécie de partido único, numa qualquer ditadura sul-americana?, pergunta o leitor habituado a tribalismos. Não, estou a falar do partido Conservador britânico numa das mais sólidas, eficazes e antigas democracias europeias e numa das maiores economias do mundo. E todas aquelas tendências citadas coexistem dentro do partido.

Como é que isto é possível? Parte da explicação está no facto de o partido Conservador, com cerca de 200 anos, ser uma máquina avassaladora de poder. E a perspectiva de poder tende a agregar o que a sua ausência tende a cindir. Mas esta não é a única explicação. Qual é o cimento que agrega, na diferença, gente com sensibilidades tão distintas?

A The Economist, a pretexto da actual disputa da liderança do partido, fez um conjunto de sugestões de leitura para melhor se compreender os Tories. Destaco duas afirmações definidoras. A primeira, introdutória, da revista: os Conservadores são o que são graças a "um apetite implacável pelo poder e a uma vontade equilibrada de mudar, tudo temperado com um traço selvagem de crueldade política". Aquilo que, em bom português, se poderia chamar: killer instinct. A segunda, a partir de Robert Blake: os Conservadores estão "geralmente à direita; [e pugnam por] que os direitos de propriedade sejam mantidos; bem como as instituições antigas e independentes. Alimentam uma saudável desconfiança em relação ao governo autoritário [e, acrescento sem me desviar da ideia central: de um Estado excessivo], e dos intelectuais ideológicos - isto é, os socialistas. Aparentemente contrariando o seu nome, os conservadores abraçam a mudança inevitável - na verdade, é esta a chave para sua sobrevivência - mas apenas, como disse Disraeli, se for «realizada em deferência para com os usos, costumes, leis e tradições do povo»”.

O que é que isto nos interessa, em Portugal e aos partidos portugueses, sabendo de antemão que as realidades são distintas? Quer do ponto de vista do desenvolvimento económico, do sistema eleitoral, da consolidação da democracia, da estrutura sócio-económica, bla, bla, bla…? Interessa-nos, desde logo, do ponto de vista da estratégia de poder. Confesso: a mim

interessam-me outros pontos de vista, mas atenhamo-nos à estratégia de poder. E, if may I had, do impacto efectivo na vida das pessoas que esse poder permite.

Só com um partido assim, o país pode subir nos rankings por onde tem descido; os portugueses podem enriquecer onde têm empobrecido; as famílias podem aspirar pelo futuro onde se têm nostalgicamente refugiado no passado; e, last but not least, uma alternativa ao PS pode liderar nas mudanças onde até agora se tem acantonado reactivamente. Tudo o mais é treta. Tudo o mais é triste. Tudo mais é fado. Tudo o mais é PS.

Quem é que, desde sempre e nos desafios políticos próximos, pode representar essa oposição? Quem é que sempre defendeu a propriedade privada? Quem é que sempre defendeu as instituições? Quem é que sempre se mostrou relutante ante um Estado omnipresente e omnipotente? Quem é que sempre mobilizou esforços nacionais de convergência para assegurar justiça social e não deixar ninguém para trás? Quem é que nunca olhou para o enriquecimento como um anátema, mas antes como um propósito? Quem é que sempre foi suficientemente pragmático para não embarcar em ilusões ideológicas? Quem é que sempre foi alternativa ao socialismo? E quem é que sempre fez isto tudo, saindo vitorioso? Foi a Aliança Democrática: foi assim em 1979 e 1980, foi assim em 2002, foi assim em 2011. Uma Aliança Democrática em forma de coligação pré ou pós eleitoral ou, como advogo, e não sou o único, em forma de federação partidária definitiva, que agregue, desde logo, o PPD/PSD e o CDS. Uma Aliança que se abriu ao país e se fixou ao centro, juntando António Barreto, Vasco Pulido Valente e Medeiros Ferreira, e derrogando a direita mais inconciliável, deixando de lado o PDC de Silva Resende, e o MIRN de Kaúlza de Arriaga.

Não vou, por questões de economia de espaço, esgrimir aqui argumentos em favor desta ideia. Já o fiz várias vezes noutros locais, e também aqui no Expresso. E um regresso a esses argumentos podem justificar-se novamente, mas de forma dedicada e mais desenvolvida.

Mas deixo uma última nota: que diferenças inultrapassáveis, úteis aos portugueses, é que, considerando as excelentes relações entre as direcções do PPD/PSD e do CDS, podem justificar que na próxima agenda eleitoral os eleitores se vejam forçados a escolher entre eles, subtraindo onde poderiam somar?

Nas próximas eleições europeias, o que é que os divide, sabendo que ambos pertencem à mesma família europeia? Nas próximas eleições autárquicas, o que é que os divide, sabendo que partilham o governo de vários municípios por todo o país? Nas próximas eleições regionais, o que é que os divide, sabendo que partilham responsabilidades no governo das regiões autónomas? Nas próximas eleições presidenciais, o que é que os divide, sabendo que só uma grande convergência pode sair vitoriosa sobre a esquerda, que tem mais motivos e riscos de fragmentação do que a direita?

Já que comecei com Conservadores, termino com o pai do Conservadorismo moderno: “Partido é um grupo de homens e mulheres unidos para a promoção, através do seu esforço conjunto, do interesse nacional, com base em algum princípio determinado com o qual todos concordam.” Se este princípio determinado não puder ser encontrado, ou se, existindo, se mantiver apartado entre dois partidos, então: boa noite e boa sorte!