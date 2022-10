Lóbi: um animal à solta!

No início desta semana, o The Guardian publicou um conjunto de longas peças de investigação que designou por “The Uber files”, expondo os planos e práticas da gigante digital Uber entre 2013 e 2017. Os files em causa correspondem a milhares de documentos confidenciais disponibilizados ao jornal britânico por Mark MacGann, um antigo alto quadro da empresa e responsável pelo lobby na Europa, no Médio Oriente e em África.

Apesar de ser difícil resumir estas práticas da Uber num artigo, em boa verdade, as mesmas variam entre a violação de legislações nacionais, a instrumentação dos motoristas para fazer avançar na comunicação social narrativas de violência nos confrontos com os taxistas, o dumping na prestação dos seus serviços, a criação de mecanismos destinados a apagar dos sistemas informáticos dados relevantes aquando da realização de buscas policiais, o pagamento de quantias milionárias a académicos para publicarem investigação uber-friendly e a utilização abusiva dos dados pessoais dos utilizadores, tudo com o objetivo de fazer a empresa alcançar uma posição de liderança global e vencer a batalha da uberização na gig economy, tarefa que parece ter sido levada a cabo com sucesso …

Um dos aspetos mais flagrantes deste escândalo prende-se com o agressivo lobbying desenvolvido pela plataforma digital na maioria dos mercados onde se pretendia implantar, quer fosse em França, na Índia ou na Rússia. O método predileto da Uber passava por chegar aos decisores políticos através de vias esconsas, alistando os seus amigos e intermediários, ou agendando reuniões com os titulares de cargos públicos em que assessores e membros dos respetivos gabinetes não estivessem presentes.

Como se não bastasse, esses amigos e intermediários influentes eram frequentemente transformados em “investidores estratégicos” da empresa, oferecendo-se-lhes participações sociais em condições vantajosas, tudo com o objetivo de se conseguir acesso privilegiado às mais altas magistraturas dos países alvo ou, noutra variante, para alcançar imprensa favorável.

Os lobistas da Uber parecem ter tido sucesso, à medida que um número crescente de cidades e países diminuíam as suas restrições e regulamentavam, em termos francamente favoráveis, a atividade desenvolvida pela plataforma tecnológica. Foi justamente o que sucedeu em Portugal, com a aprovação, em 2018, do regime jurídico dos TVDE.

Associado ao lobbying está, geralmente (e erradamente) uma conotação negativa, ligada à corrupção e a práticas ocultas e menos honestas. No entanto, o lobby, quando desenvolvido de forma clara, formal e com transparência, não passa de um conjunto de actividades, desenvolvidas pelos habituais players socias (empresários, gestores e cidadãos comuns), tendentes à mera representação de interesses de empresas, instituições, sectores ou até países. Sucede que, devido à parca regulamentação desta prática e ao subsistente estigma a ela associado, ainda é vista com maus olhos, quer no nosso país, quer em grande parte do globo. Note-se que um estudo recente - do Global Data Barometer – aponta que 90% da população não compreende o conceito de lobby e o vê com maus olhos.

O aspeto crítico dos métodos a que a Uber recorreu está na forma oculta com que procurou influenciar os decisores políticos. Na verdade, em todas as matérias sujeitas à decisão política, em que se confrontam diferentes conceções acerca do bem comum, é natural – e saudável – que existam da parte dos diversos interessados tentativas de apelar e justificar as suas visões (e know how) junto daqueles que são responsáveis pelas políticas públicas. Ou seja, o lobby, se devidamente regulamentado e sujeito a estritos princípios de transparência e publicidade, não é crime e é saudável em democracias participativas e plurais.

É precisamente por isto que em muitos países (EUA, Alemanha, França, Áustria, Reino Unido, Irlanda, etc.) o lobbying foi devidamente regulamentado, deixando as sombras do oculto e passando para a luz dos registos de interesses e da publicidade de encontros entre políticos e “representantes de interesses”. Na União Europeia, desde 2014 que o registo de transparência abrange todas as atividades exercidas com o objetivo de influenciar direta ou indiretamente a elaboração ou a execução das políticas e os processos decisórios das instituições da UE, independentemente do local onde sejam realizadas e do canal ou meio de comunicação utilizado (comunicação social, intermediários profissionais, think tanks, plataformas, fóruns, etc.). O registo de transparência dos lobistas é reforçado com a sua adstrição a um código de conduta, que os impede, por exemplo, de tentar obter decisões de forma desonesta ou recorrendo a pressões indevidas ou comportamentos inadequados.

Face ao panorama internacional, é estranho que em Portugal continuemos sem regular o lobbying como se ele por cá não existisse com a mesma agressividade e relevância que em outras paragens.

Já várias vezes se tentou, por iniciativa de diversos grupos parlamentares, mas sempre sem sucesso. E não é que a classe política não reconheça a importância da matéria. Basta ler da mensagem que o Presidente da República enviou ao Parlamento quando, em 2019, devolveu, sem promulgar, uma lei que visava a regulamentação do lobbying: «Não é solução que corresponda ao imperativo da transparência de um Estado de Direito Democrático agir como se não existissem grupos de pressão organizados e com os seus representantes devidamente remunerados, para influenciarem ações ou omissões de titulares de cargos políticos e de outros cargos públicos. Deve, pois, disciplinar-se legalmente essa realidade, para lhe impor a máxima transparência possível».

Volvidos três anos, e depois de três outros projetos de lei apresentados pelo PSD, pelo CDS-PP e pelo PAN na anterior legislatura e que caducaram com a dissolução da AR, infelizmente, continuamos sem conseguir um consenso político-jurídico capaz de legislar sobre a atividade de representação profissional de interesses, que permanece entre nós oculta.

Pelo arrastar do problema, parece que a maioria absoluta do PS não tem interesse em regular os interesses, no entanto, para uma sociedade com uma democracia efetiva e em nome da transparência, a regulação desta matéria deve ser uma prioridade, não só como uma medida de combate à corrupção – travando os canais de influência política -, mas também para quebrar um tabu e tipificar algo que, socialmente e ocultamente, já ocorre. Temos soluções tão simples quanto, por exemplo, criar um registo de lobistas - como já ocorre em Washington, ou ainda, tornar as agendas dos nossos decisores públicas e acessíveis a todos. Não seria especialmente relevante ser público quem falou com quem e sobre o quê? A opacidade atualmente existente é terreno fértil para práticas ilícitas que inquinam a transparência da decisão.

Se todos concordamos que precisamos de reformar o Estado, de lhe conferir mais transparência e eliminar os focos de corrupção, aqui está um tema em que a classe política não pode virar as costas. Se ele existe, vamos continuar a fazer de conta, que não existe? Vai continuar andar à solta?