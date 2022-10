Incêndios: o debate já é curto para o futuro que chegou

Neste século, só Portugal e a Grécia tiveram, em algum dos anos, mais de 1% de área ardida. À Grécia isso aconteceu duas vezes, a Portugal dez. 6% só no ano de 2017. Veremos como será neste. Até este momento, este foi o pior ano desde 2017. Isto é o copo meio vazio. O copo meio cheio: é provável que a área ardida tenho sido pelo menos até sexta-feira, inferior ao esperado com estas condições climatéricas, segundo informação do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). E, apesar da morte trágica de um piloto, evitaram-se mortes de civis. É um fraco consolo, mas as coisas terão corrido melhor do que em 2017.

