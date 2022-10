Um debate pouco sério

Quando me perguntam se sou a favor ou contra a regionalização respondo sempre: não sei. Depende do modelo de regionalização e das alterações que este implicar no nosso modelo geral de governo, incluindo nos diferentes níveis de governo atualmente existentes. E depende, igualmente, dos incentivos e mecanismos de seleção e escrutínio que resultarem desse novo modelo de governo. Só sabendo isso, poderei saber se essa reforma, na sua globalidade, poderá melhorar ou piorar a qualidade da nossa governação.

