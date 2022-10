Uber escândalo

As secções de economia da imprensa internacional desta semana foram dominadas com a excitação sobre os Uber Leaks (ou Uber Files ou Uber Papers). Um antigo executivo da companhia Uber partilhou centenas de milhares de documentos internos da firma com um consórcio de jornalistas internacionais que as analisou extensivamente durante várias semanas e agora publicou os seus resultados. Por todo o mundo saíram artigos com títulos explosivos, prometendo revelar as práticas pérfidas da companhia. Tendo passado horas a ler o que encontrei, cheguei à conclusão que os Uber Leaks mostraram mais uma vez que a brevidade dos títulos (ou das mensagens nas redes sociais) podem causar muita indignação com pouca substância de suporte.

