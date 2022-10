Uber Cheats

Tudo o que ficámos a saber esta semana com os Uber Files impressiona. E muito. Impressiona a forma leviana como a empresa manipulou — ou tentou manipular — toda a gente para abrir caminho a um negócio que estava legalmente vedado em muitos países. Impressiona como políticos, académicos e outras personalidades embarcaram na narrativa por verdadeira convicção ou genuína retribuição. Impressiona como os dados foram maquilhados para fazer um retrato cor-de-rosa de uma atividade onde as cores são bem mais sombrias. Impressiona que uma empresa valha 42,4 mil milhões de dólares em bolsa de Nova Iorque apesar de continuar a acumular prejuízos de milhares de milhões. Impressionam as táticas obscenas de expor os condutores à fúria dos taxistas — dizia o então CEO, Travis Kalanick, “a violência garante o sucesso” — ou de investigar pessoas — como tentar encontrar “uma coisa sexy para os media” sobre o presidente da ANTRAL, Florêncio Almeida. Impressionam os métodos de espionagem de recorrer aos sistemas de geolocalização para seguir funcionários. Mas impressiona acima de tudo a forma quase cândida como a empresa agora assegura que todas estas práticas estão ultrapassadas e que nada tem a ver com os atuais valores da empresa. Quem ouvir mais distraído até pode estar a pensar que é uma empresa a pedir desculpa sobre o tempo das cruzadas ou da II Guerra Mundial. Mas não, foi ontem.

