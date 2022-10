Reforçar as energias renováveis já

Ouvimos os alertas climáticos ano após ano. No entanto, este ano, a necessidade de descarbonizar a Europa e excluir os combustíveis fósseis da nossa matriz energética intensificou-se devido à guerra devastadora na Ucrânia. Agora, com mais urgência do que nunca, precisamos de reduzir a nossa dependência do petróleo e do gás da Rússia, que há muito tempo vem prejudicando a ambição da Europa de se tornar neutra em relação ao clima.

