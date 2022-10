Portugal de novo a arder

Não há verão que me lembre sem incêndios. Recordo-me de estar na casa do monte dos meus avós, no Norte de Portugal, onde se avistavam, ao longe, outros montes e terras. Contar incêndios era um entretém normal, assim como prever o que seria um incêndio menor ou um de grandes dimensões e o quão longe o fogo estava de vilas e aldeias. Aprendi a distinguir toques de sirenes de bombeiros e sempre que ouvia os meus avós dizerem “isto hoje está mau” já sabia que o calor e a direção do vento indicavam perigo iminente.

