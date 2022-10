Pedir o impossível, impossibilitando o possível

No fim de semana que passou, terminou o 15º congresso anual do “Portuguese Economic Journal”, a principal revista de ciência económica sediada em Portugal. O encontro deste ano foi organizado pela Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos Açores e decorreu em Angra do Heroísmo, dando-me a desculpa perfeita para regressar às ilhas, de onde vos escrevo. A palestra principal foi de Isabel Horta Correia, professora na Universidade Católica. Não sendo conhecida do grande público, será a pessoa da minha área com melhor currículo científico a trabalhar em Portugal. Para a minha crónica de hoje, pego na última mensagem de Horta Correia, uma citação de 1967 de Milton Friedman: “Receio que agora, tal como nos anos 20, o pêndulo tenha oscilado demasiado e que corramos o risco de atribuir à política monetária um papel mais importante do que o possível, pedindo-lhe mais do que pode dar, arriscando-nos a impedir que faça o que pode” — tradução minha.

