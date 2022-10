O pior de dois mundos

Ao contrário do que o Presidente da República quis fazer crer nesse momento, os problemas do Serviço Nacional de Saúde não se circunscreveram a um episódio coincidente com um fim de semana prolongado em meados de Junho. E, ao contrário do que foi prometido por António Costa, nenhuma parte dos problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ficou resolvida numa determinada segunda-feira. A propaganda só é eficaz relativamente a situações em que o contrafactual não tem dia e hora marcados para o curto prazo e o primeiro-ministro devia saber disso.

O famoso plano de contingência, entretanto, segue o destino que lhe estava reservado desde o início. Como o Expresso noticiou há dias, um dos “trunfos” que a equipa de crise tinha na manga - a transferência de equipas hospitalares para os serviços em SOS - afinal não pode ser utilizado por inviabilidade jurídica.

O tal plano, que nos prometia semanas tranquilas e prazenteiras a partir de uma certa segunda-feira, baseava-se em boa parte numa impossibilidade e ficou assim reduzido à criação de um portal no qual as grávidas poderão consultar as urgências obstétricas encerradas em cada momento, às recomendações de que se faça tudo o que for possível para não adoecer, a conselhos sobre o consumo de bacalhau à Brás e ao recurso a tarefeiros.

É neste contexto que surgem algumas tentativas de aliviar responsabilidades sobre opções políticas tomadas em determinados momentos e que, evidentemente, nos trouxeram até aqui. Uma das linhas de argumentação que tem sido utilizada é a de procurar convencer a opinião pública de que a governação socialista tem conduzido, afinal, uma operação de privatização encapotada do SNS. A razão do colapso estaria não na gestão pública do SNS, mas, sim, no facto de o SNS recorrer demasiado a privados. No fundo, é a velha desculpa do “não era verdadeiro socialismo”, utilizada normalmente para tentar iludir toda a espécie de barbaridades cometidas em determinados regimes, agora aplicada ao descalabro no SNS.

E, claro, se a razão dos problemas é, de acordo com estas teses, um excesso de recurso a privados, a solução seria óbvia: afastamento dos privados dos serviços de saúde públicos, numa aplicação mais geral do princípio definido por PCP e BE relativamente à extinção das Parcerias Público-Privadas (PPP) que o PS alegremente aceitou apesar dos interesses dos utentes, mas a benefício da sua manutenção no poder.

Estas tentativas de mistificação da realidade apoiam-se sempre em números e este caso não é exceção.

Diz-se, assim, que uma determinada percentagem do orçamento do SNS acaba nos privados: “Vejam bem o escândalo, 40% do que se gasta no SNS é entregue às mãos ávidas do negócio da saúde.” Só que o truque desmonta-se depressa. Para os autores destas versões simplificadas da realidade, contratar tarefeiros para um hospital público (ou outros recursos privados) ou ter uma PPP é a mesma coisa, pois o valor entregue aos privados acaba por ser o mesmo.

O truque, todavia, desmonta-se depressa. No primeiro caso, os tarefeiros são uma solução de recurso, de emergência, enxertados num contexto de gestão pública ou, rigorosamente, de falta dela. Na verdade, é o pior dos dois mundos, público e privado. No segundo, tínhamos uma solução com indicadores de gestão rigorosos e auditados que foi sucessivamente considerada vantajosa por entidades independentes, como é o caso do Tribunal de Contas.

Os custos das opções ideológicas podem até ser os mesmos, mas os resultados são, como é evidente, seguramente diferentes. É fundamental desmontar estas barragens de argumentação para que, no futuro, as decisões possam voltar a colocar os utentes no centro das soluções políticas.