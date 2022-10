O fogo e a economia do abandono

Na edição de 17 de junho, o Expresso intitulava na primeira página: “Situação está mais perigosa do que em 2017”. A reportagem não oferecia dúvidas. Cinco anos passados sobre a tragédia dos incêndios no pinhal interior estavam reunidas as condições para a sua reedição. “Isto é uma bomba, pior do que em 2017”, dizia um bombeiro ouvido pelo jornal. Tinha razão. A bomba rebentou. Quando este jornal chegar ao leitor, há uma semana que o inferno regressou ao interior do país. Por aqui, estamos de novo rodeados pelo fogo. Com o desespero dos abandonados, a raiva dos enganados, o heroísmo de muitos e a crónica falta de meios e de logística.

