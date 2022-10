O Sri Lanka é já aqui ao lado

Passaram 30 anos sobre a publicação de “O Fim da História e o Último Homem”, de Fukuyama, e o autor multiplicou-se em explicações particularmente implausíveis sobre o slogan publicitário que fez o sucesso do livro. Não era fácil: depois da vaga de entusiasmo com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, os vencedores consolaram-se com a certeza da eternidade liberal, mas o festejo foi curto. Logo depois veio o 11 de setembro, a guerra do Afeganistão e a do Iraque, e nem a paz americana resistiu ao terrorismo dos seus próprios aliados, nem a guerra infinita fez a lei. Na década seguinte Trump venceu, anunciando-se uma vaga populista que entretanto mal adormeceu e promete renascer. O misterioso “último homem” anda malparado.

