O BCE e a inflação

As políticas monetárias e orçamentais muito expansionistas iriam gerar uma inflação pelo lado da procura. Quando a inflação começa, os bancos centrais dizem sempre que será transitória, mas basta os agentes incorporarem a subida dos preços nas suas expectativas para se tornar permanente. Começou com a inflação dos ativos, pois a criação de moeda e o excesso de liquidez conjugados com as baixas taxas de juro levaram à procura de ativos com maior rendibilidade (search for yield). No pós-covid, a elevada poupança acumulada levou a uma grande procura de bens, tendo a oferta dificuldades em responder, assistindo-se a roturas nas cadeias de abastecimento, começando aí a inflação a ser sentida pelos consumidores.

