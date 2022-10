Nunca mais seremos os mesmos

Cada um de nós é, e continuará a ser, o resultado combinado do indivíduo que nasce, com a cultura, a educação e as experiências que vive ao longo da vida. Nesse contexto, apesar de frequentemente discutirmos se as nossas características são mais inatas ou mais adquiridas, a ciência tem mostrado que nem os genes nem a cultura determinam por si só o nosso destino. Deixo aqui um pensamento — depois da experiência individual e coletiva que vivemos nos últimos dois anos, jamais poderemos ser os mesmos e voltar à nossa vida tal como ela era antes desta pandemia. É crítico aprendermos com esta experiência e seguirmos caminho — mas um caminho naturalmente diferente.

