Miguel Etchecolatz

Afirmou um dia que a História e Deus o absolveriam, mas, ignorando-se qual tenha sido o insondável juízo do Altíssimo, não parece, por ora, que o julgamento da História lhe seja muito favorável ou sequer benigno. Impressiona, aliás, que as biografias que dele circulam na internet pouco ou nada digam sobre quem foram seus pais ou avós, ou onde nasceu e cresceu, e logo se precipitem na narrativa dos seus crimes, muitos e muito bárbaros, como se esta existência se tivesse cingido a fazer o mal, apenas o mal, em 93 anos de vida, terminados às 5h30 da madrugada de sábado, 2 de Julho passado, numa clínica da província de Buenos Aires para onde fora trasladado com vista a intervenção cirúrgica.

