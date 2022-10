Entre o céu e a terra

O telescópio James Webb revelou imagens fantásticas do Universo. Observamos a sua infância com mais de 13 mil milhões (13.000.000.000) de anos, apenas cerca de menos 700 milhões de anos do que o Big Bang, e o que vemos é fantástico. Dá-nos a imagem da nossa pequenez e insignificância; tanto pelo número de estrelas e planetas como pelas dimensões verdadeiramente astronómicas dos números para uma espécie (Homo sapiens) que tem, na melhor das hipóteses, cerca de 300 mil (300.000) anos.

