É em Roma que está a esperança da UE

Olaf Scholz e Mario Draghi estão na vanguarda da mudança radical na política externa da UE, impulsionada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. As suas economias — a maior da Zona Euro e a terceira, respetivamente — estão fortemente dependentes da energia russa. Os antecessores de Scholz e Draghi procuraram estabelecer uma relação com Putin e promoveram laços económicos. Quebrar estas ligações causará mais danos para qualquer economia europeia do que não o fazer. Mas enquanto os dois homens seguem um caminho comum, um hesita onde o outro é decisivo. E isso terá consequências no equilíbrio de poder dentro do bloco.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.