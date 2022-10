Carta a uma filha

Querida filha, como te recordarás, comprámos há dias um livro em pop-up chamado “Popville”, que conta a história da construção de uma cidade. Os autores, Anouck Boisrobert e Louis Rigaud, querem ali celebrar o espírito humano, quer o apego comunitário que cria uma sociedade acima do estado da natureza, quer o espírito inventivo que nos eleva através da tecnologia. Só que tu e a tua irmã perceberam as coisas ao contrário. Como só leram o texto de apoio mais tarde, assumiram logo à partida que esta era uma história apocalíptica que conta a destruição da natureza pelo homem, pois as árvores vão sendo substituídas por prédios e gruas. Ora, esta dissonância narrativa entre nós assusta-me, porque a tua geração corre o risco de ser demasiado apocalíptica, corre o risco de transformar a ecologia num sentimento demasiado defensivo, demasiado anti-humano e anticivilização. O espírito humano criou problemas ecológicos, sem dúvida, mas também nos deu os milagres da medicina, da tecnologia, da arte, da conquista do espaço e o próprio milagre que é a consciencialização ecológica. Há 100 anos as baleias estavam ameaçadas. Já não estão.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler