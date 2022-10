Atrás do fogo: os mortos em excesso que ninguém quer ver

Em junho falou-se imenso das urgências de obstetrícia. Com certeza que isso era um problema. Com certeza que a bebé que morreu é uma história triste, mas não é de certeza mais triste do que a história ou histórias de morte que ficaram por contar: em junho, nós tivemos um excesso de mortalidade escandaloso. Em junho costumam morrer cerca de 200 portugueses por dia; neste junho tivemos dias em que morreram mais de 400 pessoas. Vejam os dados, por favor.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler