Abraçar o caos

Em 2014, a Uber dominava o mercado nos EUA e sonhava conquistar do mundo. Com dinheiro de investidores como Jeff Bezos ou Goldman Sachs, uma empresa com apenas cinco anos entrou em 31 países, só nesse ano. Em vez de esperar por licenciamento ou adaptar-se à legislação de cada país, aproveitou o vazio legal ou contornou a lei e, com prejuízos, ofereceu preços impossíveis para destruir a concorrência que estava presa à regulação. A Uber alimentou a narrativa de que apenas perturbava um cartel antiquado e de que transformaria milhões de trabalhadores em livres empreendedores. “Vendemos uma mentira”, disse Mark MacGann, antigo responsável pela empresa na Europa e uma das fontes da investigação do consórcio internacional de jornalistas sobre a rede de poder da Uber. Depois dos incentivos iniciais, as comissões da Uber aumentam drasticamente. Na Índia, os motoristas pagam 20% a 30%, o dobro do início.

