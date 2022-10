As Causas. Situações desesperadas, mas não graves

Há tempos melhores ou piores para os governos. Mas creio que estamos a viver tempos muito difíceis.

A prova disso é que na passada semana o Primeiro-Ministro Britânico e o do Sri Lanka caíram, o Presidente dos EUA está com quota favorável de apenas 38% e

ouvem-se cada vez mais vozes no seu partido para que não tente recandidatar-se daqui a 2 anos, o Presidente Macron não consegue fazer passar uma moção de confiança ao seu Governo durante o que seria um tempo de estado de graça, António Costa anda aflito.

Como dizem que escreveu há cerca de um século o jornalista e escritor austríaco Karl Kraus, mas parece que não foi o caso, “a situação é desesperada, mas não é

grave”… exceto para chefes de governo.

EXIGIR TUDO, AGORA E SEM CUSTOS

Crises, como se dizia dos pobres e se continua a dizer dos impostos e da morte, sempre existirão. Sendo assim, qual a razão para trazer este tema à conversa?

A razão principal é a probabilidade de que a epidemia que atinge líderes de governo esteja ainda em fase de expansão.

Depois, é relevante que atinja quase indiscriminadamente líderes em situações muito distintas e – sem descontar os muitos erros e as fragilidades próprias – se poder dizer que em outras circunstâncias provavelmente muito disto não passaria de uma gripe política, sem especiais consequências.

Em minha opinião – mas como sempre aceito que haja melhores – estamos a viver os primeiros tempos de uma nova fase nas sociedades contemporâneas, que se pode

definir como de hiper-democraticidade, hiper-instantaneidade e hiper-exigência. Ou, por outras palavras, devido à globalização, às redes sociais, aos canais noticiosos que transmitem 24 horas, à desagregação dos corpos intermédios, à massificação, a uma cultura de gratificação por clique, ao choque brutal entre aspirações e realizações individuais e a dezenas de fatores deste tipo, as sociedades políticas estão a mudar radicalmente e para pior.

Acima de tudo criaram-se as condições para a participação política sem mediação, e o resultado é a hiperdemocraticidade em que cada Cidadão quer tudo, agora e sem custos. Mas não nos iludamos: a esmagadora maioria dos eleitores – mesmo a cada vez mais pequena parte que vota – dá à política como regra pouca atenção, indigna-se de vez em quando, raramente se entusiasma e acaba por hipervalorizar uma causa ou duas que lhe interessam, desde o bem-estar animal à alimentação vegetariana, da luta contra a corrupção ao anti-elitismo, dos emigrantes aos ciganos, da redução dos impostos à proibição dos despedimentos.

E, pior do que isso, muda de causas ao sabor da pressão mediática, podendo em janeiro só pensar em Covid, em fevereiro na invasão da Ucrânia, em março na energia, em abril na inflação, em maio na TAP, em junho nas urgências de obstetrícia, em julho nos fogos. E, de cada vez, exige ao Governo que resolva o problema. Muitas dessas causas são meritórias e outras não. Mas essa não é a questão.

É hoje quase impossível governar sem dizer que se vai dar tudo a todos e sem custos. E cada vez mais a política é responder a essas exigências, prometer tudo, esperar que a prioridade popular mude e não fazer nada. Os efeitos a prazo serão cada vez mais devastadores.

TUDO COMO DANTES, NA UCRÂNIA

Talvez por isso, sejam poucas as pessoas que recentemente me contactam a perguntar a razão para nas últimas semanas eu falar pouco da Ucrânia. Mas a razão é simples: com uma exceção, tudo o que já disse há semanas se continua a confirmar e nada realmente mudou:

a) A Rússia está a conseguir gradualmente ocupar mais território a Leste e a reforçar a Sul, neste caso para cortar ao adversário o acesso ao Mar Negro;

b) A Ucrânia vai tentar em agosto e setembro reequilibrar o conflito e flagelar os russos a Sul e no Donbass;

c) Qualquer negociação só pode acontecer depois disso;

d) A negociação vai exigir que a Ucrânia aceite perder a Crimeia e parte do Donbass (pelo menos o ocupado desde 2014);

e) Sem isso, a negociação exigirá um golpe de Estado ou a morte de Putin, como na Alemanha nazi a rendição só foi possível uma semana depois da morte de Hitler, tal era o medo que dele tinham o povo e as elites e a loucura do personagem;

f) A batalha da opinião pública democrática é a mais importante e poderá ser afetada por esse corte de energia. A exceção é que agora se começa a dizer que a Rússia vai cortar o gás natural à Europa já este mês.

Ou seja, posso confirmar que continuo pessimista quanto ao desfecho da guerra. Mas não vale a pena repeti-lo semanalmente…

COVID, QUE É ISSO?

Outro tema curioso é como a COVID tem sido tratada. Em 21 de junho abordei este esquecido tema e lembrei que éramos nessa data “o pior país da UE e o 2º pior do Mundo em novos casos” e “que em 2022 morreram em Portugal em 5 meses e meio quase tantas pessoas com Covid como em 9 meses em 2020 e metade dos que morreram em todo

o terrível ano de 2021”.

E conclui que se estava a falar de novo tanto da Ministra da Saúde pelo “que admito que ainda acabe por ser tornar notícia o que agora refiro”. No passado domingo confirmou-se a minha “profecia” quando Luis Marques Mendes abordou o tema em contraciclo informativo.

A atual irrelevância mediática do tema, quando morrem muito mais idosos com COVID, se comparado com o que acontecia há um ano, justifica-se pelo que disse a início e explica a razão porque a 4ª dose da vacina só arrancou e apenas para maiores de 80 anos (e imunodeprimidos) em 4 de julho quando era evidente que deveria ter arrancado bastante antes.

E também explica que quanto aos maiores de 60 anos nada tinha sido dito pela DGS até que ontem o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e a Agência Europeia do Medicamento (EMA) vieram fazer um apelo “aos Estados-Membros para que implementem imediatamente segundos reforços para todas as pessoas com mais de 60 anos de idade”.

Isto, ao menos em Portugal, era óbvio pelo menos em 21 de junho. Mais uma vez, a ineficiência de quem dirige a saúde em Portugal se confirma se recordarmos que no final de maio a Ministra Temido anunciava para final de agosto o que começou há uma semana a ser feito.

SNS: TODOS OS ANOS PELA PRIMAVERA…

E para continuarmos na saúde, vejamos alguma coisa do “Relatório da Primavera” do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, apresentado publicamente em 21 de junho, e que depois disso nenhum relevo teve nos “media” pois a saúde deixou de estar em prioridade (numa pesquisa no Google nada surge depois de essa data).

Vamos então a pontos críticos que me parecem merecer

reflexão:

a) Quanto às “necessidades não satisfeitas de cuidados de saúde durante a pandemia” (dados de 2021), Portugal foi o 2º pior da União Europeia;

b) O número total de profissionais do SNS desde 2016 aumentou 26,5%, 42% do aumento dos custos do SNS nesse período (total de 3,25 mil milhões de euros) foi com recursos humanos, o custo médio dos profissionais subiu cerca de 66%, mas a produtividade baixou cerca de 30%;

c) Mesmo ponderando pela redução de 40h para 35h semanais (aumento de 12,5% dos custos) e incluindo horas extraordinárias que são mais caras, a redução da produtividade do SNS continuou a existir;

d) Com dados de 2017 (antes do forte aumento do número de médicos) e do Banco Mundial e da OMS, Portugal era o 9º país do Mundo com mais médicos por 100.000 habitantes e na Europa só a Lituânia, Grécia e Áustria nos ficavam à frente e agora devemos estar ainda mais liderantes;

e) Se repetíssemos este tipo de exercício com outras funções estatais com mais recursos humanos os resultados não seriam diferentes.

É neste contexto que se percebe a longa entrevista do antigo Ministro Correia de Campos, que muitos consideram o “pai político"; da atual ministra, em que lhe fez o panegírico (ainda que com a subtil crítica da comparação implícita com o seu recorrente autoelogio – globalmente auto-merecido). E é também neste contexto que deve ser lida a decisão que foi tomada de criar um CEO com uma Direção Executiva para o SNS.

Marta Temido é ministra desde outubro de 2018 e só em 2021 foi colocada para discussão pública esta reforma. Para um banal comentador como eu, não é bom sinal que tenham demorado 3 anos para concluir que isto era necessário e essencial e mais 1 ano para implementar a solução.

Para usar as palavras do Primeiro-Ministro, quando anunciou na passada 5ª feira, com pompa e circunstância, a boa nova, "a existência dessa direção executiva é essencial, como foi absolutamente essencial termos um comando único para toda a operação da vacinação. Se era essencial por que não ter feito antes? É que entra pelos olhos dentro que esta era a solução, que o SNS deve ser gerido com um modelo empresarial:

a) Tem um orçamento de quase 13 mil milhões de euros;

b) Só na área hospitalar trabalham quase 125 mil pessoas.

Se o SNS fosse uma empresa:

a) Era a maior empresa portuguesa em “volume de negócios” (100% mais do que a maior);

b) Era a maior empresa em número de empregados (quase 500% mais do que a maior).

Uma boa decisão, portanto. Mas:

a) Especialistas na área da economia e gestão da saúde temem que seja apenas a criação de “mais uma camada de burocracia sem poder real” (Pita Barros);

b) Há sobreposição e provável conflito com a “Administração Central do Sistema de Saúde”;

c) Foi anunciado pela Ministra que já está escolhido o futuro CEO do SNS, ou seja, não houve um concurso público, sequer curricular, e temo que venha a ser um “boy” ou “girl” da sua confiança;

d) Não está definido como esta futura “holding” se vai relacionar com as “empresas” produtivas (os hospitais e centros de saúde, em especial), como serão escolhidos os CEO operacionais, como serão coordenados e responsabilizáveis.

Por tudo isto, tenho medo que se trate de mais um coelho tirado da cartola pelo mágico António Costa como reação aos problemas das urgências. Mas desejo muito poder vir a reconhecer que fui um homem de pouca fé e a congratular-me com isso.

O ELOGIO

É para o setor das empresas de construção e em especial para a AICCOPN (Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas) com que se vai fundir a AECOPS, ficando a sede no Porto. Empresas e sindicatos devem ser fortes e com meios para lutar pelos seus legítimos interesses, pois isso é essencial para o sistema democrático-liberal.

LER É O MELHOR REMÉDIO

Está já acessível o “International Tax Competitiveness Index 2021”, elaborado anualmente pela Tax Foundation. Portugal, entre os países da OCDE, é o 34º menos competitivo em 37. E no que se refere a IRC é o menos competitivo dos europeus (a nível mundial só o Japão e a Colômbia estão piores). Não é um texto agradável para os portugueses, mas também por isso é de leitura obrigatória.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Faço-me eco de uma pergunta, que vem a propósito da nomeação de um CEO para o SNS. Parece que atualmente há um Conselho de Administração da Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS) e cinco Conselhos de Administração de administrações regionais de saúde (ARS), cada um com 5 membros e todas as equipas que dirigem.

A pergunta é: vão ser extintos? Reduzidos em dimensão e custos? Ou vai ficar tudo na mesma?

A LOUCURA MANSA

O Conselho Económico Social (CES) tentou saber quantos órgãos consultivos existem no Estado. Encontrou 409 (dos quais 109 na Saúde) mas há seguramente mais, ainda que seja impossível descobrir quantos, quais e onde estão. O número cresceu 80% desde que em 1996 o CES fizera investigação semelhante. Nem todos têm remunerações (é o caso do Conselho Consultivo das Fundações, de que faço o registo de que faço parte por proposta do Centro Nacional das Fundações), e muitos são úteis.

A loucura é o que Estado não saiba responder quantos são, onde estão, quanto custam e que fazem. E isto aplica-se, imagina-se, a muitas outras coisas semelhantes em que dinheiro de impostos é gasto sem controlo.