Slot machine

Quem acompanhou o dossiê da reestruturação da TAP no último ano só pode ter ficado surpreendido com o desfecho. A demora indiciava que os cortes seriam mais profundos e que seria preciso dar mais para a Comissão Europeia viabilizar o plano. Assim não foi. É verdade que há mais slots a ceder — 18 em vez de 6 —, mas não há mais despedimentos, cortes de salários ou os tão temidos haircuts nos obrigacionistas. Uma vitória para a companhia, em primeiro lugar, e para o Governo — com Pedro Nuno Santos à cabeça — que liderou a negociação. O Estado português tem agora autorização para injetar até €2,6 mil milhões na TAP — que ascendem a €3,2 mil milhões com as ajudas covid — para tentar fazê-la descolar e, a breve prazo, ser vendida (parcialmente pelo menos) a um gigante europeu. É uma operação cara, que coloca Portugal no topo dos resgates das companhias aéreas. Num país que tem a terceira maior dívida da zona euro e onde o ministro das Finanças continua a contar tostões para bater novamente a sua sombra no défice este ano. Cada euro gasto na TAP não sobra para usar noutro sítio. E há tantos onde faria bastante mais falta.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler