Será Nuno Melo primo de Roman Abramovich?

O advento da covid terá feito mais pelo conhecimento dos portugueses (e não só) na matemática dos crescimentos exponenciais do que milhares de artigos de divulgação científica. Para ilustrar o poder do crescimento exponencial, costuma-se perguntar quantas vezes teria de dobrar uma folha de papel para chegar à Lua. Antes de responder que é preciso dobrar milhares ou milhões de vezes, repare que de cada vez que dobra a folha duplica a grossura. Se a folha de papel tiver um décimo de milímetro, à primeira dobra fica com dois décimos, depois quatro e depois oito décimos de milímetro. Se fizer as contas, verá que ao fim de 10 dobras tem 10 centímetros, com 20 dobras tem mais de 100 metros de altura. Com 30 tem mais de 100 quilómetros. Com 42 dobras terá quase 440 mil quilómetros de espessura, mais do que a distância daqui à Lua. Isto é como se um vírus tivesse um Rt de 2: uma pessoa infeta duas, depois essas duas vão infetar quatro, que por sua vez infetam oito e por aí fora. Rapidamente o mundo e arredores estarão infetados.

