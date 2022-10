O unicórnio na retrosaria

Em Coimbra ainda há uma velha e grande retrosaria que cheira à minha avó Cidalina; é um cheiro a pó mas em bom, é o odor das diversas lãs, das linhas, dos tecidos, um cheiro que promete a honestidade do borboto. As minhas miúdas adoram ir lá nesta pausa do Natal. “Ir à terra” é ir a Coimbra; e ir a Coimbra é ir àquela retrosaria que cheira a nostalgia. Cheira a nostalgia, sim, mas também cheira a futuro. Cá em casa encaminhamos as miúdas para as arts and crafts, as artes e os trabalhos que só podem ser feitos por mãos treinadas desde criança no mester artesanal. A mais velha passou esta quadra a fazer e a vender enfeites de Natal cosidos à mão: fez o molde com cartão, cortou os tecidos, coseu-os, vendeu-os a dois euros à peça. Além da alfaiataria, fazem peças de barro, de madeira, de ferro, de papel, desenham e pintam.

