E se pouco ou nada mudar

Por regra, os comentários sobre a evolução do quadro político acentuam as mudanças e enfatizam os acontecimentos quotidianos que alegadamente têm um impacto imediato no sentido de voto das pessoas. De acordo com esta visão, um evento que ocupe o ciclo noticioso, gerando um loop infindável de comentário e análise, traduz-se irremediavelmente numa flutuação significativa do sentido de voto. Como se os eleitores se comportassem à imagem dos moods mediáticos, por definição em oscilação permanente.

