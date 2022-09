O Congresso do PSD e o PS

O Congresso do PSD não foi propriamente entusiasmante. Mas, em bom rigor, os congressos deixaram de o ser, como consequência necessária da escolha do líder em eleições directas. E isto aplica-se, também, a outras forças políticas que optaram por essa solução, como sucede com o PS.

Foi, em todo o caso, uma reunião magna importante, antes do mais pela demonstração de unidade em torno de um objectivo central – a vitória nas eleições legislativas de 30 de Janeiro, em ordem a criar condições para por fim à mediocridade que tem caracterizado a actuação do governo socialista.

Já ouvi, e li, que a unidade patenteada se deve ao facto de “cheirar a poder” ou, dito de forma mais elaborada, à perspectiva, para que algumas sondagens apontam, de o PSD poder vir a ganhar aquelas eleições.

Creio que se trata de uma leitura redutora. É certo que essa hipótese poderá ter pesado em intervenções de quem, no passado recente ou mais longínquo, se opôs à linha política seguida por Rui Rio. Mas a unidade é também a consequência de uma correcta – diria mesmo ética – leitura do que a democracia deve ser.

Rui Rio venceu uma disputa interna renhida e tem, já aqui o escrevi, uma legitimidade política reforçada. Nessa medida, é obrigação de qualquer militante responsável do PSD respeitar a expressão da vontade dos militantes e contribuir, naquilo que puder, para que o partido obtenha, nas legislativas, o melhor resultado possível. Agir em sentido contrário a essa orientação constituiria, por isso, uma violação de um óbvio dever de lealdade para com o partido, para além de poder vir a representar um pesado ónus político para quem o fizesse.

Em suma: seja por motivos tácticos, seja por questões de princípio, a unidade existe. E permanecerá, estou certo disso, até às eleições. Depois logo se verá, tendo em conta os resultados, absolutos e relativos, que o partido venha a conseguir. O que, reconheça-se, é natural e compreensível.

Há que constatar, por outro lado, que Rui Rio se apresentou de modo muito mais convincente do que aquilo que vinha sendo habitual, sobretudo no discurso de encerramento.

Desde logo na forma, bastante contundente, como atacou os erros, as insuficiências e o facilitismo da governação socialista. Mas também no modo como abordou alguns temas que serão certamente centrais no programa eleitoral (e na campanha), retomando, aliás, pontos que têm sido tradicionais na mensagem política do partido – uma educação baseada na exigência, no conhecimento e na disciplina, a concentração dos apoios sociais em quem deles verdadeiramente carece, combatendo o facilitismo e a fraude, um serviço nacional de saúde mais eficiente e humano, mas articulado, simultaneamente, com a disponibilidade que existe, e muitas vezes com maior qualidade, no sector social e no sector privado.

No plano da estratégia puramente política, o destaque maior vai, a meu ver, para o desafio ao PS no sentido de esclarecer se, em caso de derrota, está disponível para criar condições de estabilidade a um governo do (ou liderado pelo) PSD, tal como Rui Rio já se manifestou aberto a fazer caso a situação seja a inversa, questão em que, concorde-se ou não, tem sido sempre coerente.

A pergunta é, evidentemente, legítima (até tendo em conta o que se passou após as legislativas de 2015, com a direcção socialista, por uma questão de sobrevivência, a ter enveredado por embarcar numa solução governativa que nunca tinha colocado à consideração dos eleitores).

Mas, ou muito me engano, ou a resposta nunca será dada. Apontam nesse sentido, de resto, as atitudes assumidas por alguns dos mais destacados dirigentes socialistas já depois do congresso, que, quando pressionados pelos jornalistas, sempre fogem à questão.

Aliás, nesse contexto, vale a pena ler com atenção as declarações feitas por António Costa, no sábado passado, numa iniciativa da Juventude Socialista.

Disse aí o líder socialista que a primeira escolha é entre ele e Rui Rio. Mas acrescentou, de imediato, que há uma outra opção a fazer, qual seja a de saber em que condições é que se ganham as eleições.

A resposta veio de imediato: é necessária uma maioria do PS (leia-se uma maioria absoluta). Sintomaticamente, porém, não deixou de acrescentar que, não havendo, agora condições para uma solução à esquerda com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, porventura ela poderá existir no médio e longo prazo. E, tendo em conta o que vale a palavra de António Costa, o médio e longo pode transformar-se em curtíssimo ou imediato!

No poder, o PS é sempre parte dos problemas, contribuindo para os agravar em vez de os solucionar. E, na oposição, a atitude é similar, pois nunca está disponível para os compromissos indispensáveis à implementação das reformas, consistentes e duradouras, de que Portugal tanto carece. Em excepção a essa regra, recordo-me, apenas, do acordo entre Pedro Passos Coelho e António José Seguro em matéria de IRC, que teria dado um contributo muito relevante para promover a competitividade da nossa economia, mas que António Costa se apressou a rasgar quando celebrou os entendimentos com a esquerda radical.

Palpita-me, por isso, que, caso a hipótese se venha a colocar, o PS vai ser (tristemente) coerente nessa atitude de indisponibilidade para a defesa do interesse nacional. Até porque se António Costa perder as eleições não creio que tenha condições (ou que queira) permanecer ao leme do PS. E, sem pretender imiscuir-me na vida interna desse partido, tudo parece apontar, em caso de sucessão, para a escolha de alguém que foge mais de entendimentos, ainda que pontuais, com o PSD, do que o diabo foge da cruz.

É por tudo isto que a resposta provavelmente nunca virá. Mas, seguramente, e numa compreensível tentativa de colocar pressão sobre o PS, o PSD vai, até ao dia 30 de Janeiro, repetir a pergunta à saciedade.

José Matos Correia escreve de acordo com a antiga ortografia