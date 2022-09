Os pobres não querem trabalhar barato!

"Não é racional manter apoios sociais a quem os usa para se furtar ao trabalho e dessa forma condicionar a própria expansão empresarial que cada vez mais se lamenta da falta de mão-de-obra disponível para trabalhar." A frase de Rui Rio, que mereceu prolongado aplauso do congresso do PSD, uma plateia de esforçados trabalhadores disponíveis para ser mão-de-obra em gabinetes ministeriais, não tem nada de novo. É a posição de sempre da direita, que ao longo da história resistiu a quase todos os apoios sociais que diz defender, refugiando-se sempre na teoria do abuso dos preguiçosos.

