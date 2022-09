A vida de uma criança vale menos do que a vida de um idoso? Em Portugal parece que sim

Fala-se muito da ideia do valor da vida. Ouvimos muitas vezes o discurso “a vida de um idoso não vale menos do que a vida de um adulto ou jovem”. É absolutamente verdade. Uma vida é uma vida. Critiquei Ramalho Eanes quando ele tentou inverter esta lógica. No entanto, julgo que os termos da conversa têm sido colocados ao contrário desde o início

