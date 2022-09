Por um governo que governe

Nos últimos dias, depois de (finalmente) publicado o decreto presidencial de dissolução, gerou-se, no espaço público, a dúvida sobre se o Governo ficou limitado nos seus poderes. Aqui e acolá, chegou a ouvir-se falar de um (suposto) Governo de gestão corrente.

Outros alegam que, encontrando-se dissolvida a Assembleia da República, deve o Governo abster-se de tomar decisões inovadoras ou que condicionem o futuro Governo.

Tenho ouvido demasiadas vozes preocupadas em garantir que o Governo não governe. Seja até às eleições de 30 de janeiro, seja até à entrada em vigor (sempre tardia) da Lei do Orçamento do Estado para 2022.

Pela minha parte, estou mais empenhado em garantir um Governo que governe.

A vida não espera pelos “timings” políticos e o país não pode ficar suspenso. Não pode ficar suspenso durante mais de 4 meses, que é o tempo que mediará entre a decisão presidencial de dissolução, tomada a 4 de novembro de 2021, e a discussão do Programa do Governo perante a Assembleia da República, que ocorrerá sempre por volta de 15 de fevereiro de 2022. E muito menos pode ficar suspenso durante mais de 8 meses, se se tiver em conta que, até junho de 2022 (data expectável de entrada em vigor do novo Orçamento), o Governo terá de governar por duodécimos.

Esclareça-se, então:

Primeiro: o Governo mantém plenos poderes executivos, podendo tomar decisões políticas e administrativas até ao início de nova legislatura [cfr. artigo 195.º, n.º 1, alínea a), da Constituição]. Tendo em conta que a Assembleia da República só pode tomar posse após o apuramento geral dos resultados eleitorais, que ocorre até ao 10.º dia seguinte ao ato eleitoral, nos termos do artigo 111.º-A da Lei Eleitoral (acrescido do tempo para decisão de eventuais impugnações do apuramento dos votos e da publicação dos resultados em Diário da República), o Governo mantém-se em pleno exercício de funções até quase ao final da 1.ª quinzena de fevereiro;

Segundo: o Governo apenas vê reduzidos os seus poderes de iniciativa legislativa, visto que não pode apresentar propostas de lei à Assembleia da República sobre aquelas matérias que, por serem consideradas mais importantes, só podem ser legislativas pelo parlamento. Nem pode obter autorizações legislativas. Porém, como têm demonstrado os já quase 2 anos de pandemia, isso não significa que (ao arrepio da Constituição e com a complacência dos outros poderes, incluindo o presidencial e o jurisdicional) ele não possa criar “normas” que restringem os direitos e as liberdades fundamentais;

Terceiro: o Governo apenas se encontra limitado, desde o passado domingo (data de publicação do decreto que marcou eleições), quanto a atos governativos públicos que possam ser interpretados como favorecendo a candidatura do partido que o apoia, já que o artigo 57.º, n.ºs 1 e 4, da Lei Eleitoral, estabelece um rigoroso dever de neutralidade dos órgãos do Estado e da demais administração pública;

Quarto: o atual Governo só poderá praticar atos de gestão corrente, a partir da data de tomada de posse das/os novas/os Deputadas/os (que, se estima, ocorrerá na 2ª semana de fevereiro de 2022). O novo Governo permanecerá em gestão corrente desde a sua tomada de posse perante o Presidente da República até à efetiva discussão do Programa de Governo perante o parlamento, que só deverá ocorrer a partir da 2.ª quinzena de fevereiro de 2022. Acresce que a incerteza quanto aos resultados eleitorais e às políticas de aliança pós-eleitoral podem não só dificultar a apresentação célere do Programa de Governo, como se mantém o risco de repetição do sucedido em 2015, com a sua possível reprovação e a necessidade de formação de novo Governo (o que dilataria esse tempo de incerteza);

Quinto: mesmo que um novo Governo entre em plenas funções, após assentimento expresso (por votação) ou tácito (por não apresentação de voto de rejeição do Programa de Governo), certo é que a reprovação da proposta de lei de Orçamento de Estado para 2022 obriga a que o novo Governo governe por duodécimos, nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alínea a), e n.º 4, da Lei de Enquadramento Orçamental, até que novo Orçamento seja aprovado e entre em vigor.

A decisão de dissolução do parlamento não pode, assim, tornar-nos um país adiado.

Repare-se bem: não precisamos de um Governo que legisle (herança salazarista, fundada no saudosismo de um homem-providencial). Para isso, temos o parlamento. Que não deve abdicar das suas prerrogativas, que são, antes de tudo, garantias dos cidadãos que o elegem.

Mas precisamos, decididamente, de um Governo que governe. Que não tenha medo de governar.

Para que isso se verifique, é imprescindível que se garanta:

Aprovação urgente de regime excecional de duodécimos – à semelhança do que sucedeu na passagem entre 2015 e 2016, quando exerci funções de Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, com a aprovação do Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro, é possível (e, mais do que isso, é imperioso) que se aprove um regime excecional de duodécimos, através de decreto-lei de execução orçamental que permita flexibilizar e transferir verbas de rubricas orçamentais existentes em 2021 para o 1.º semestre de 2022. Por exemplo, permitindo o aumento dos salários dos trabalhadores públicos, o investimento público através dos mecanismos dos fundos europeus, o pagamento de despesas de investimento suportadas por receitas próprias dos organismos e mesmo a antecipação de pagamento dos encargos da dívida pública; Fim da organização em ministérios – tem-se ouvido muito falar na necessidade de fixar, por acordo entre os dois maiores partidos, um número máximo e a nomenclatura dos ministérios. Há também quem já se comprometa em reduzir o número de ministérios ou de secretarias de Estado. Mais do que isso, julgo que o ideal seria extinguir o atual modelo de ministérios e substituí-lo por um modelo durável e estável, assente na criação de grandes Departamentos Governamentais (ex: Coordenação e Modernização; Assuntos de Soberania; Assuntos Sociais; Assuntos Económicos; Assuntos Financeiros; Assuntos Culturais e de Cidadania), que perdurem para além de cada Governo. Desse modo, cada nova/o ministra/o disporia de serviços partilhados concentrados nestes grandes departamentos, dispensando-se, assim, a duplicação de serviços redundantes por cada novo ministério criado; Reforço dos serviços partilhados, das centrais de compras e dos centros de competência – desde 2015, tem sido feito um esforço no sentido de concentrar serviços de apoio ao Governo, que são partilhados por vários dos seus membros. Por exemplo, atualmente, os serviços de apoio da Presidência do Conselho de Ministros (incluindo o seu Centro de Competências Jurídicas) já são partilhados pelo Primeiro-Ministro, por 6 ministras/os e por 16 secretárias/os de Estado. Estes serviços partilhados geram poupanças significativas e, mais do que isso, permitem uma harmonização das políticas e das metodologias de organização interna, que tornam mais eficaz a atividade governativa; Reformulação do estatuto dos técnicos especialistas – os sucessivos cortes na função pública (remuneratórios, de estatuto e até de funcionários) conduziu a uma “fuga de cérebros” para o setor privado, o que fragiliza o poder negocial da administração pública e a sua capacidade para competir com as empresas e interesses que são alvo de regulação e supervisão públicas. Nenhum engenheiro informático, engenheiro civil, jurista ou economista de topo aceita receber 1.225 € (que corresponde ao salário base, ao qual são deduzidos impostos de um técnico superior da administração pública). Investimento na inovação tecnológica – mais do que a soberania militar ou até económica, hoje, tornou-se fundamental garantir a soberania tecnológica, como instrumento de liberdade na tomada de decisão política. Portugal e os seus órgãos decisores encontram-se cativos e dependentes do “outsourcing” de serviços tecnológicos de ponta e não dispõem de qualquer autonomia em matéria de conceção e de gestão dos seus sistemas informáticos e tecnológicos; desde a rede interna do Governo, passando pelas infraestruturas críticas (como aeroportos, hospitais, sistemas de proteção civil, centrais de produção energética), até aos aparelhos de comunicação interna de governantes e dirigentes públicos. Torna-se fundamental implementar o uso de tecnologia de “open source”, que permita a compatibilidade de ferramentas e a interoperabilidade de dados e dos sistemas de comunicação, registo e tratamento desses dados; Transparência e governo digital – ao invés de se continuar a clamar por penas mais duras e por mais restrições dos direitos e liberdades individuais, há que tomar consciência que o combate ao abuso de poder e ao compadrio (e, portanto, à corrupção e ao tráfico de influência) faz-se mais por via da modernização administrativa do que pela via penal. Mais do que punir, importa prevenir, impedir e desincentivar. Para isso, torna-se imperioso digitalizar todos os procedimentos internos de governação: tornar acessíveis as agendas dos titulares de cargos políticos; registar as reuniões mantidas; tornar públicos os documentos e despachos proferidos em procedimentos administrativos (ressalvados o segredo de Estado e a reserva da intimidade privada); Direção efetiva do atendimento público – não basta fazer novas leis ou adotar novas práticas governativas. Nada disso se traduz em mudanças reais se aqueles que as aplicam não receberam formação e orientações claras sobre aquilo que devem fazer. Quantas vezes um governante dedicou tempo a explicar, de modo claro e percetível, aos que trabalham sob a sua direção o que deles pretende? Para que se passe da lei à prática, é fundamental que se adotem novos manuais de procedimento que detalhem o que se espera dos trabalhadores públicos; em especial, daqueles que prestam atendimento aos cidadãos, prestando informações e esclarecimentos (tantas vezes contraditórios, por falta de formação e orientação).

Todos concordamos que o Governo (qualquer quer seja o partido que o lidere) tem muito por e para fazer. Mais do que o taticismo das coligações eleitorais e dos posicionamentos, mais à esquerda ou mais à direita, bom seria que nos dissessem, cristalino como água, quais são, afinal, as políticas públicas que pretendem implementar.

Para que possamos ter um Governo que governe.