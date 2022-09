O tempo para amanhã

É raro o dia em que não encontre nos jornais, artigos e notícias sobre as alterações climáticas. Manifestações, estudos científicos, entrevistas com paleoclimatologistas, as ameaças que pendem sobre nós, o fim dos tempos. Este debitar constante de informação, mesmo que não lhe prestemos muita atenção, tornou-se o ruído de fundo da nossa existência, o cenário desfocado da nossa vida, glaciares a desfazerem-se, ursos polares meio acastanhados, sem aquela brancura nívea, a morrerem de calor, zonas submersas, devastação. E o que é que nós queremos saber? Bem, nós só queremos saber o tempo que vai fazer amanhã.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler