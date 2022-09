Há lugar para mais um?

Como é possível que um Conselho Nacional do PSD que, há menos de dois meses, cilindrou Rui Rio e ofereceu uma vitória importante a Paulo Rangel tenha acabado de aprovar, por uma larga maioria, uma lista de candidatos a deputados que arrasa com os apoiantes do candidato que tinha beneficiado da decisão anterior? Talvez a resposta a esta pergunta seja igualmente a resposta à questão de saber o que mais terá influenciado na vitória de Rio contra Rangel.

