Bater em mortos

Comecemos por João Rendeiro ou Ricardo Salgado. Basta pensar no que fizeram, e na gravidade das suas ações para os outros. Qual a censura social que sofrem, em proporção com o mal que fizeram? Alguns dos que neles confiaram (sobretudo no caso de Salgado) ficaram quase na miséria; outros perderam enormes somas de dinheiro, que nunca mais viram. E apesar de tudo, são ouvidos na televisão, convidados a explicar o que fizeram sem que mostrem qualquer arrependimento. Reparem que eu não digo que eles estão judicialmente condenados (apenas Rendeiro tem uma condenação transitada em julgado), mas o certo é que as coisas aconteceram. Mesmo que eles não tivessem qualquer dolo (ou, no caso, a vontade de se rechear de dinheiro prejudicando os outros), o resultado da sua ação seria suficientemente grave para que se não lhes dessem o eco que lhes é dado. Qualquer banqueiro que deixe um banco ir à falência concentra nele a responsabilidade maior

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler