Atenção especial do Presidente da República requer-se!

Desde o passado domingo, dia em que foi publicado o decreto do Presidente da República que dissolveu a Assembleia da República e marcou eleições para o dia 30 de Janeiro, o País vive, no plano político-constitucional, uma situação peculiar.

Entre nós, a dissolução parlamentar não acarreta a automática demissão do Governo, uma vez que esta só ocorrerá com o início da legislatura (alínea a) do n.º 1 do artigo 195.º da Constituição), ou seja, lá para a terceira semana de Fevereiro.

Trata-se, portanto, de uma circunstância muito diversa daquela que ocorre quando o próprio Executivo se demite, uma vez que aí passa necessariamente à situação de governo de gestão, limitado, por isso, “à prática dos actos estritamente necessários para assegurar a gestão dos assuntos públicos” (n.º 5 do artigo 186.º da Constituição).

A circunstância de a nossa lei fundamental não esclarecer, de forma directa, o que fazer numa conjuntura como aquela que atravessamos, tem conduzido – como é hábito, de resto, entre os juristas – a divisões interpretativas, havendo quem considere que, materialmente, é como se de um governo de gestão se tratasse, enquanto outros entendem que, se o Parlamento está diminuído nos seus poderes, já o Governo se encontra, como regra geral, na plenitude das suas funções.

Que há constrangimentos (ainda que reflexos) à actuação do Governo é incontroverso. Basta pensar no facto de as autorizações legislativas existentes caducarem com a dissolução da Assembleia da República e de, logicamente, novas autorizações não poderem ser solicitadas. Ou na impossibilidade de o Governo conseguir a aprovação de leis de que careça, mas que respeitem a matéria da reserva legislativa do Parlamento.

Mas afirmar, “urbi et orbi”, que o Governo se encontra em mera gestão é, a meu ver, dar um amplo salto lógico que a Constituição não legitima. E isso na medida em que, tal como nela expressamente se prevê, esse estatuto só irrompe no período anterior à apreciação parlamentar do programa do Governo ou na fase posterior à sua demissão (de novo o citado n.º 5 do artigo 186.º).

Curiosamente, o sempre tão criticado Pedro Santana Lopes, em 2004, na sequência da dissolução levada a cabo por Jorge Sampaio, apresentou-lhe a demissão do Governo que liderava, assim evitando indesejáveis incertezas e inseguranças, tanto jurídicas quanto políticas. Já António Costa, ainda antes de a decisão final quanto ao orçamento ser conhecida, mas quando a sua reprovação se configurava como inevitável, fez questão de sublinhar que não se demitiria, invocando que era seu dever não virar as costas, mas antes enfrentar as dificuldades.

Tamanho despojamento pode parecer quase emocionante para os mais impressionáveis. Mas, como é evidente, não me convence. E isto porque António Costa não ignora que, mesmo que se demitisse, permaneceria em funções até à nomeação de um novo Primeiro-Ministro (venha, ou não, a ser ele), pelo que todas as questões de resolução urgente ou indispensável poderiam ser atalhadas. E daí que permaneça a interrogação: porque é que não o quis fazer?

A meu ver, a resposta só pode ser uma: porque António Costa considera que este é, para ele e para o seu partido, o estado de coisas ideal – um Governo com mais poderes do que se se tivesse demitido e um Parlamento cujas condições para levar a cabo um efectivo controlo da sua acção política se encontram claramente limitadas.

Bem podem vir alguns, numa tentativa vã de contrariar esta leitura, relembrar que a Comissão Permanente da Assembleia da República continua a funcionar e já tem, inclusive, várias reuniões agendadas (e isto apesar de, sintomaticamente, não ter feito vencimento a proposta do PSD para a realização de sessões semanais). Mas isso, como é óbvio, fica muito aquém daquilo que sucede quando o Parlamento se encontra na plenitude das suas funções.

Com efeito, o Plenário deixa de se reunir. O impacto, público e mediático, dos trabalhos da Comissão Permanente, que não conta com a presença de mais de duas centenas de Deputados mas sim de cerca de três dezenas, é muito mais limitado. As sessões de perguntas ao Primeiro-Ministro não têm lugar. As comissões parlamentares, local de eleição para o escrutínio do comportamento dos ministros, não podem levar a cabo essa dimensão crucial da fiscalização política. No imediato, os decretos-lei deixam de poder ser apreciados, para efeitos de neles serem introduzidas alterações ou, até, de verem a sua vigência cessada.

Insisto: na perspectiva de António Costa, esta poderá ser, assim, uma oportunidade única, em que se sente como peixe na água - mais liberto para decidir e mais à vontade para actuar, no período crucial que antecede as eleições legislativas.

Ora, o modo como decorreu a campanha eleitoral autárquica, nomeadamente com a sistemática e abusiva utilização, como argumento de captura de votos, das verbas europeias, evidenciou aquilo que todos já sabíamos – que o Partido Socialista não respeita regras mínimas de ética democrática, nem conhece limites à sua ambição. E, por tudo quanto expus, é manifesto o risco de tal tendência se agravar nos próximos dois meses.

Num contexto que é, simultaneamente, novo e especialmente delicado, o sistema tem, porém, uma válvula de escape - o Presidente da República. E, nessa óptica, caber-lhe-á assegurar, activamente, o normal funcionamento do regime democrático. Estando particularmente atento a abusos e desvios por parte de quem exerce o poder. Intervindo para garantir o adequado e integral cumprimento das regras do jogo. Traçando os limites, lá onde eles não podem ser ultrapassados.

Dito de outra forma: com um Parlamento dissolvido e um Governo não demitido, em cuja boa-fé se não pode confiar, atenção especial do Presidente da República requer-se!

José Matos Correia escreve de acordo com a antiga ortografia