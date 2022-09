E se a direita oferecer um rendimento universal e incondicional a todos os portugueses? 

Uma parte significativa da esquerda tem o péssimo hábito de desqualificar moralmente a direita. Se é de direita é facho, é racista, é opressor, é ganancioso, é egoísta, é sadicamente austero e é indiferente à vulnerabilidade dos vulneráveis. Esta narrativa, falsa e hipócrita, olvida intencionalmente, desde logo, um óbvio ululante: o de que o nível de conforto e riqueza generalizado que, à escala global, as sociedades conhecem hoje deve-se à conjugação virtuosa da economia de mercado (vulgo: capitalismo) e das democracias liberais. Duas bandeiras de sempre da direita democrática. Pior: se a narrativa é falsa, porque é que a direita se deixa acantonar nessa caricatura?

A verdade é que, não obstante o crescimento económico e a melhoria generalizada das condições de vida que o mundo aberto, o capitalismo e as democracias liberais trouxeram às sociedades, a desigualdade persiste. Pior: essa desigualdade não depende exclusivamente da falta de mérito ou de esforço, depende, ab initio, do lugar de nascimento (geográfico e social). Pior ainda: a percepção da desigualdade é hoje um factor potenciador dos populismos e dos ataques - vindos da esquerda e da direita - à ordem liberal. Isso, Eatwell e Goodwin, no seu National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy, tratam com judiciosa clareza. E não deixa de ser paradoxal que, ao mesmo tempo que as condições de vida em todo o globo sem excepção melhoram - basta ver o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU -, esteja precisamente o sentimento de privação (deprivation, para referir um dos 4 Ds de Eatwell e Goodwin) tão presente nas sociedades democráticas e seja ele um dos principais responsáveis pela erosão da sua ordem.

Não ser a direita, na defesa precisamente do mundo aberto, da economia de mercado, da igualdade de oportunidades e da ordem liberal, a endereçar a esta evidência uma resposta, parece incauto. E deixar à esquerda essa crítica, com as suas mirabolantes propostas, mais que incauto: suicidário e irresponsável. É por isso que advogo que a direita deve, com convicção e sem tibiezas, liderar a discussão sobre um Rendimento Básico Incondicional (RBI). E deve fazê-lo por três razões: políticas, económicas e morais.

Políticas, porque devolver aos cidadãos a liberdade de escolha e da construção do seu projecto de felicidade, coisas sempre dependentes da liberdade económica, e limitar o peso do Estado, reduzir a sua burocracia e a sua autoridade na definição das condições de vida dos cidadãos, é em si mesmo todo um programa político. Ademais, porque a eterna discussão entre esquerda e direita tem andado - wokeismos à parte - em torno da clivagem entre igualdade e liberdade. E, para ser mais rigoroso, considerando a materialização que boa parte das esquerdas dá à igualdade, com avaliações morais e presunções ideológicas de justiça social, e com a materialização monetarista e orçamental que boa parte das direitas tem dado à questão da liberdade, com o centramento das suas preocupações nas contas públicas, a discussão tem sido mais entre igualitarismo e austeridade orçamental. E não fosse esta dicotomia por si só profundamente redutora, acresce que de nenhum dos elementos do par resulta justiça social, esperança no futuro e prosperidade.

Económicas, porque apesar das alterações tecnológicas e dos mercados terem desencadeado ao longo da história adaptações várias da força de trabalho, as teses catastrofistas do slot fixo de postos de trabalho, cuja premissa anunciava uma ameaça de desemprego eterno a todos aqueles cujo posto de trabalho fosse substituído por máquinas, não se confirmaram. Se é verdade que o processo de industrialização colocou essa pressão sobre postos de trabalho de baixo valor acrescentado, houve genericamente a capacidade de absorção da mão de obra noutras tarefas. Contudo, hoje, as alterações tecnológicas, e à cabeça a inteligência artificial, colocam a pressão, também, sobre profissões que temos considerado de alto valor acrescentado, e nem a medicina, o ensino, ou a magistratura estão a salvo. Neste cenário, desta feita, é talvez admissível que alguns possam ficar inapelavelmente para trás, ainda que a formação e a requalificação profissional se adaptem - como o não têm feito - a essas alterações.

Morais, porque há em tudo isto uma directa relação com os direitos humanos, a pobreza, o desenvolvimento económico e a liberdade. E, por isso, com a justiça. Olhar, hoje, para a questão dos direitos humanos com o mesmo olhar de quando foram definidos, e a partir dos pressupostos económicos vigentes à data, talvez seja usar ferramentas rombas de carpintaria para trabalhos complexos de marcenaria. O Produto mundial que em 1950 era de 8.41 trilhões de dólares, foi em 2018 de 113.63 trilhões. E até em Portugal, onde cresceu proporcionalmente menos, cresceu mais de 10 vezes.

O limiar da pobreza em Portugal ronda hoje os 540 euros. Se é verdade que há uma direita radicalmente mais liberal que olha, ideologicamente, para a sociedade como o somatório de indivíduos distribuídos na escala de riqueza pelo mérito, também é verdade que a generalidade das direitas com mais tradição em Portugal (e, já agora, na Europa) considera também a questão das comunidades e do esforço colectivo para a mitigação das desigualdades. Com as sociedades a atingirem níveis de criação de riqueza e padrões de conforto inigualáveis na história, seria estranho que a direita convivesse indiferente à vulnerabilidade dos mais vulneráveis. Seria ainda mais estranho que, sob a ameaça de alternativas bem mais onerosas moral, política e economicamente, não se questionasse sobre o dever moral de alavancar todos os cidadãos para fora desse limiar de pobreza.

E é a partir daqui que as adversativas começam: o RBI é um estímulo à preguiça; não há orçamento que suporte essa medida; a medida provoca inflação; é "injusta" a atribuição a todos, às custas de todos, aquilo de que nem todos precisam.

Algumas destas adversativas não vêm só da direita, vêm também da esquerda; esquerda que acrescenta ao rol de críticas a angústia da perda de controle, por parte do Estado, da redistribuição da riqueza.

Não há ainda respostas para todas, nem espaço, aqui, para desenvolver pistas sobre cada uma delas. Mas há algumas coisas que podemos dizer.

Do ponto de vista económico, a preguiça é na verdade uma utilidade marginal, e essa existe já hoje em todos os apoios sociais distribuídos: o custo do regresso a uma actividade mal remunerada é sempre ponderado em comparação com os apoios sociais recebidos, e com a sua consequente perda. Mas importa não esquecer que a correcção, à partida, de uma carência estrutural, diminui as amarras à pobreza; e liberta os cidadãos do anátema dos subsídios desse tipo.

Os custos administrativos e de contexto, desde logo de avaliação de condições de recursos com regras distintas, aplicadas a dezenas de apoios distribuídos pela segurança social (via prestações do regime não contributivo), pela educação (na acção social escolar), na saúde (na isenção de taxas moderadoras), nos IVAuchers, nos Autovauchers, e em algumas isenções fiscais geridas pelas finanças, só para dar alguns exemplos, são altamente ineficientes e, arrisco a dizer, ineficazes. A dimensão do Estado para suportar todas estas nuances, quer do ponto de vista dos custos de funcionamento, quer do ponto de vista das despesas de investimento - designadamente tecnológico -, para suportar toda essa actividade, é considerável. E com tendência crescente. Ora, tudo isto canalizado directamente para os cidadãos aumenta consideravelmente o plafond orçamental disponível para a redistribuição, e diminui consideravelmente o peso da máquina administrativa do Estado.

Ou alguém na direita duvida que um euro entregue directamente a um cidadão é mais potenciador de crescimento económico do que um euro usado para financiar processos burocráticos no Estado? Alguém na direita duvida que a liberdade de escolha e o estímulo ao consumo são economicamente mais virtuosos do que esquemas selectivos, administrativos, centralizados e, às vezes até, financiadores da oferta e não da procura?

Para início de conversa e fim de artigo afirmo que «impõe-se um novo “contrato social” que assegure sustentabilidade ao sistema e eficácia ao modelo. O debate deve questionar a justiça da actual progressividade fiscal, deve estudar formatos inovadores como o rendimento básico universal e deve equacionar novas políticas activas de emprego, dando a flexibilidade que a nova economia exige, sem pôr em causa a segurança que legitimamente os cidadãos anseiam.» É verdade, o arguto leitor já percebeu: não fui eu que disse isto, foi o Pedro Duarte e o Carlos Moedas, numa moção apresentada ao Congresso do PSD em 2018.

Passaram-se no sábado passado 41 anos sobre a morte de Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa. Há um projecto de modernização, liberdade e riqueza que ainda está, desde então, por cumprir. E é tempo da direita voltar a ser liderante, com ideias próprias, com abordagens suas e com respostas concretas às necessidades da sociedade.