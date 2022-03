Um ano a voar baixinho, ao preço de um foguetão

A pandemia trouxe uma forte disrupção em muitos sectores, mas nenhum sofreu tanto como o da aviação. Em todo o mundo, companhias aéreas foram ajudadas para conseguirem apenas sobreviver. E em todo o mundo muitas estão já a sair da crise. Na Alemanha, a Lufthansa foi intervencionada pelo Estado alemão, que tomou uma participação minoritária na empresa. Na altura, o Fundo de Estabilização Económica da Alemanha colocou ao dispor da empresa 9 mil milhões de euros, dos quais foram usados 3,8 mil milhões. Em novembro deste ano, a Lufthansa anunciou que “os empréstimos do Estado alemão e participações passivas, incluindo juros, foram todos pagos”. Durante este período, a empresa conseguiu negociar com Bruxelas as medidas que foi obrigada a implementar por causa da ajuda pública, aplicá-las e voltar aos lucros operacionais. Quem, por cá, continua a não perceber porque é que os alemães olham para Portugal com desconfiança talvez devesse comparar o caso da Lufthansa com o da TAP.

